Alberto Fernández, président de la République argentine, a averti sur Net TV qu’il maintenait la priorité de la santé sur l’économie, évaluant les mesures actuelles de confinement: “Je préfère avoir 10% de pauvres de plus que 100 000 morts en Argentine en le coronavirus. Ceux qui posent le dilemme de l’économie et de la santé disent quelque chose de faux. Je sais que je dois préserver les petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes, mais hors de la pauvreté, pas de la mort. “