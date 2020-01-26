Argentine, Maxi Rodríguez sauve un point contre Arsenal (1-1)

Fernando Torrent dans la minute devant les locaux, Maxi Rodriguez de penalty en équilibre sur le tableau des scores à 44.
ARGENTINE PREMIÈRE DIVISION, 17ème JOUR
Vendredi 24.01.2020
21:40 ALDOSIVI-LANÚS 2-0
23:40 GYM (LP) -VÉLEZ SARSFIELD 0-0
Samedi 25.01.2020
01.45 ROSARIO CENTRAL-HURACÁN 2-1
01:45 UNIÓN-ARGENTINOS JUNIORS 1-0
21:35 VIEUX GARÇONS ARSENAL-NEWELL 1-1
23:40 CÓRDOBA CENTRALE (SE) -COLON
23:40 ÉTUDIANTS DE SAN LORENZO
Dimanche 26.01.2020
01:45 ASSIETTE GODOY CRUZ-RIVER
21:35 BANFIELD-PATRONATO
21:35 ATELIERS DE DÉFENSE ET JUSTICE
23:40 RACING-ATHLETIC TUCUMAN
Lundi 27.01.2020
01:45 JUNIORS DE LA BOUCHE – INDÉPENDANTS
CLASSIFICATION
PLAQUE DE RIVIÈRE 30
ARGENTINOS JUNIORS 30
JUNIORS DE BOUCHE 29
CHAPEAU CENTRAL 29
VÉLEZ SARSFIELD 29
LANUS 29
ARSENAL 28
COURSE 26
SAN LORENZO 26
LES VIEUX GARÇONS DE NEWELL 26
ATL.TUCUMÁN 25
ATELIERS 24
ÉTUDIANTS 24
UNION 23
DÉFENSE ET JUSTICE 21
INDÉPENDANT 21
BANFIELD 20
CORDOBA CENTRAL 18
COLON 16
GYM (LP) 15
OURAGAN 15
ALDOSIVI 15
MOTIF 13
GODOY CROSS 9