Argentine, Salmerón a Tévez: “Qu’ils vous disent qu’à Ascension, il y a des gens qui vivent quotidiennement”

Les footballeurs de l’Argentine Ascension ont réagi après les déclarations de Carlos Tevez, l’attaquant de Boca Juniors, sur América TV, dans lequel il a souligné que les footballeurs peuvent vivre six mois ou un an sans inculpation. Luis Salmerón, attaquant de Los Andes, a été l’un des plus représentatifs des réseaux sociaux: “Je le dis toujours, quand il s’agit de parler et de mettre le drapeau du Peuple, nous sommes tous des génies, par porte-parole ou par les réseaux sociaux, mais au Quand il s’agit de jouer, il y a peu de footballeurs, et pas tous, qui vivent 6 mois sans recevoir de salaire. On dit à Tevez qu’il y a des joueurs qui tiennent à jour leur salaire à Ascent “, écrit-il.

.