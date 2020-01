Argentinos Juniors veut rapatrier Matías Caruzzo

Dans les dernières heures, Argentinos Juniors a clôturé l’arrivée de Thomas Andrade en renfort pour la saison prochaine. Cependant, l’ancienne rivière ne sera pas le seul renforcement du pointeur de la Super League.

Le bug paternel est à un pas de convenir du retour de Matías Caruzzo, qui n’est pas dans les plans de Rosario Central et a également sonné pour renforcer la gymnastique.

“Je connais presque tout le monde. Moins à (Carlos) Quintana, que je n’ai pas partagé. Avec Miguel (Torren), Marcos (Angeleri) à San Lorenzo, le Tank (Santiago Silva) à Boca. Il y a cette possibilité, concrète. Nous voyons ce qui se passe ces jours-ci. Je comprends qu’il y a des joueurs qui sont toujours là et qui ont ce sentiment d’appartenance. Cela m’arrive avec les Argentins. Je suis allé dans d’autres institutions, comme Boca, San Lorenzo, Central, où l’amour que j’ai reçu est merveilleux, mais ma maison est Argentinos. “, a déclaré le défenseur, en dialogue avec Radio 947.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Un peu c’est la décision de pouvoir rentrer chez moi, dans le club que j’aime, qui m’a vu naître, c’est un peu ça … Je comprends que j’ai fait un cycle en Central, quels que soient les six mois restants du contrat. C’est le club que l’on aime. Dans plusieurs marchés de passes il parlait. Il y a six mois, il y avait une chance concrète. Cela ne pouvait pas être donné. J’ai respecté la position de Central et du personnel d’entraîneurs. Aujourd’hui, je crois et je comprends que la situation en est une autre, qui peut être atteinte. Il y a un peu de ce sentiment d’appartenance. “

“Les Argentinos mènent par leur propre mérite. On parle de la Super League, mais la Super League Cup était proche de la gagner. Pour un match, il n’a pas disputé la finale. Les choses se passent bien. Je parle beaucoup avec plusieurs des garçons de l’équipe.” et ils me parlent très bien du personnel d’entraîneurs, peu importe si Diego (Dabove) le connaît. Il a formé une équipe bien armée, a une base très claire et, surtout, ils sont vus avec cette soif de victoire, de gagner quelque chose. Tout le monde court, tout le monde aide. C’est la vision de l’extérieur “, a-t-il conclu.

Est-ce que Caruzzo retournera à Argentinos Juniors pour renforcer l’équipe et partir à la recherche de la Super League?