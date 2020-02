Argentins, Lanús et un match nul qui les éloigne du combat

Au début de la date 19,

Argentinos et Lanús ont égalé 0-0 à La Paternal et ils ne pouvaient pas s’approcher du pointeur de la rivière. L’ensemble de Diego Dabove était largement supérieur et avait les meilleures chances d’ouvrir le score, mais le mauvais objectif et

la bonne performance du gardien Agustín Rossi Ils l’ont empêché.

Le grenat a réagi à temps et aurait pu l’emporter en finale, mais tout s’est terminé par un match nul. Avec ce résultat,

L’équipe de Luis Zubeldía s’est retrouvée avec 33 points, à trois points de River (sur la même ligne de Boca), tandis que

le Bug est monté en quatrième position avec 32 unités.