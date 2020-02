Aribo démarre, Kamberi uniquement sur le banc – HITC

Mark Runnacles / .

Les Rangers affrontent St Johnstone dans la Premiership écossaise aujourd’hui.

Rangers à partir de XI: McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Jack, Aribo, Arfield; Kent, Hagi, Morelos.

Suppléants aux Rangers: Foderingham, Edmundson, Davis, Ojo, Barker, Stewart, Kamberi.

Les Rangers sont de retour en ligue cet après-midi, se dirigeant vers McDiarmid Park pour affronter St Johnstone alors qu’ils retrouvent le pain et le beurre du football de ligue.

Le remarquable retour de Ligue Europa contre Braga jeudi a vu les Rangers gagner 3-2, mais l’équipe de Steven Gerrard doit maintenant se concentrer pleinement sur l’action de la ligue aujourd’hui.

Allan McGregor débute plus que jamais dans le but, derrière un arrière quatre James Tavernier, Connor Goldson, Nikola Katic et Andy Halliday devant lui alors que Borna Barisic manque.

Joe Aribo est récompensé pour un superbe but contre Braga avec un rôle de départ, rejoignant Ryan Jack et Scott Arfield au milieu du parc, avec Glen Kamara hors de l’équipe.

Ryan Kent et Ianis Hagi partent tous les deux et opéreront derrière et autour de l’attaquant solitaire Alfredo Morelos alors que Florian Kamberi attend son premier départ malgré un grand impact jeudi.

Kamberi est cependant sur le banc, aux côtés de Wes Foderingham, George Edmundson, Steven Davis, Sheyi Ojo, Brandon Barker et Greg Stewart.

Dans d’autres nouvelles, certains fans de Leeds réagissent aux performances de la star de 10 millions de livres sterling