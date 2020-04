Aritz Aduriz rend les compliments de Marc-André ter Stegen

Aritz Aduriz a fait l’éloge du gardien de but de Barcelone Marc-Andre ter Stegen, qui avait précédemment décrit la star de l’Athletic comme “l’attaquant le plus coriace” qu’il ait affronté au cours de sa carrière.

Le joueur de 39 ans a été interrogé sur les commentaires de l’international allemand et admet qu’il était flatté d’entendre de tels éloges de la part du bouchon de Barcelone.

«C’est un gardien de but incroyable, très complet. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs », a-t-il déclaré.

«Qu’il vous ait à l’esprit et qu’il se souvienne de vous sont des paroles dont je suis très reconnaissant et qui me touchent profondément.

“D’après ce que j’ai entendu des gens autour de lui, il n’est pas seulement un grand gardien de but, il est aussi une personne formidable et cela me rend encore plus fier.”

Source | Mundo Deportivo

Le seul but d’Aduriz cette saison est venu le jour de l’ouverture de la campagne dans une victoire 1-0 sur Barcelone. Il a annoncé en août son intention de prendre sa retraite à la fin de la campagne en cours.