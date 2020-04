Arjen Robben parle de la bataille de sa femme avec COVID-19

Le virus COVID-19 ne fait aucune discrimination. Toute personne de tout âge en bonne santé peut contracter le virus et il affecte tout le monde différemment. S’exprimant sur un podcast du Bayern Munich (via Bild), Arjen Robben a révélé que sa femme, Bernadien, avait été testée positive pour le virus corona. Heureusement, elle a complètement récupéré, mais il a admis qu’elle avait traversé une période de sentiment assez horrible:

Heureusement, tout était encore sous contrôle, mais pas sympa. Elle se sentait vraiment mal, mais heureusement, elle a été testée négative maintenant et se sent mieux.

Plus précisément, Robben a déclaré que l’un des pires symptômes de Bernadien était l’immense oppression et la pression dans sa poitrine, car le virus peut provoquer une congestion grave dans les poumons. Beaucoup de gens mettent du temps à se sentir mieux, et ce fut le cas pour elle:

Le pire pour ma femme était qu’elle ressentait cette pression sur sa poitrine et avait des difficultés à respirer. Ce n’était absolument pas un sentiment agréable. Vous remarquez également combien de temps cela dure. Ce n’est pas comme si vous vous sentiez mieux après un jour ou deux. Je suis très content que ça ne soit pas devenu trop mauvais.

Ayant été footballeur professionnel dans des clubs de haut niveau pendant la majeure partie de sa vie, Robben n’est pas tout à fait habitué à l’idée de l’isolement, ce qu’il a admis être incroyablement difficile pendant cette période. Heureusement, a-t-il dit, il avait des amis qui ont pu aider sa famille après le test positif de sa femme, car ils ne pouvaient pas quitter leur domicile:

Heureusement, nous avons des amis très proches qui nous ont ensuite aidés. Mais c’était une situation étrange. Vous n’êtes pas autorisé à sortir. L’épicerie est achetée puis laissée à votre porte. Vous êtes autorisé à les faire entrer plus tard. Nous avons également un chien, mais nous n’avons pas été autorisés à l’emmener dans les bois. Des amis sont venus le chercher, puis l’ont emmené se promener.

Avant que le Bayern ne reprenne sa formation en petits groupes à Säbener Strasse plus tôt cette semaine, l’équipe profitait de séances de cyber-formation où tous se connectaient simultanément à un logiciel de chat vidéo. Robben a rejoint l’une des cyber-sessions, après Bastian Schweinsteiger. Il a dit que c’était une belle distraction et a même admis que cela lui donnait la légère démangeaison de remettre ses bottes et de jouer:

Bien sûr, vos pieds ont toujours des démangeaisons de temps en temps, mais cela restera probablement toujours comme ça …

Heureusement, Arjen et ses trois enfants ont été testés négatifs pour le virus. Pourtant, Robben a trouvé une appréciation pour les directives strictes du gouvernement en place pour essayer d’aplanir la courbe de la propagation du virus:

Ce qui est nécessaire est nécessaire – je le pense aussi maintenant. Maintenant, presque tout le monde comprend. Mais au début, vous avez vu des gens qui pensaient: «Ce n’est pas si mal pour moi; Je suis encore jeune. Nous marcherons dans la rue. ” Mais ce n’était absolument pas cool. Je pense toujours que maintenant tout le monde comprend et que nous faisons maintenant ce qu’on nous dit.