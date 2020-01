“Arme supplémentaire Maiuri. Francavilla? Restons sur la pièce”

SORRENTO (NA). Chemin important par le Sorrento Calcio, maintenant les Rossoneri ne peuvent plus apparaître parmi les surprises du Serie D groupe H. L’excellent travail sur le terrain du personnel technique et du personnel pousse le club vers des sommets inexplorés, tout cela découle également clairement de la capacité de l’entreprise à mettre les bons hommes à la disposition de M. Maiuri lors des deux sessions annuelles du marché.

MOT À DIESSE

Le chapitre du marché qui dans la maison Rossoneri concerne clairement le jeune homme directeur sportif Antonio Amodio, qui avec un budget modeste a su construire une équipe solide qui va bien au-delà des attentes du début de saison. Sur le marché de décembre, le Rossoneri diesse déclare: «Nous avons dû remplacer Peluzzi qui est allé à San Giorgio et nous l’avons fait ainsi que Bozzaotre, classe 2000, que nous avons prêté à la Savoie. À la place de Pietrabissi, Alvino est arrivé qui est très fort pour la catégorie. Bonanno est resté et apporte sa contribution. – explique le directeur sportif – Ensuite, nous nous sommes appropriés les performances des jeunes, nés en 2002, Pasqualino qui est arrière complet et Cuomo qui est une demi-aile qui compte déjà dix apparitions en Serie D avec les Cittanovese. Tous deux venaient de la société Spal que je remercie dans la figure de Ruggiero Ludergnani avec qui j’ai une excellente relation. Nous sommes sur le point de finaliser l’achat de Diop auprès de Fasano qui se trouve déjà à Sorrente. C’est un garçon qui veut se remettre en question. “

BUDGET PLUS QUE POSITIF

La dynamique de l’équipe a généré un enthousiasme contagieux dans l’environnement, mais Amodio souligne certains aspects importants: “Budget beaucoup plus que positif étant donné que le budget disponible est inférieur à celui des équipes en dessous de nous. En voyant des équipes comme Gravina, Team Altamura, Francavilla in Sinni et Fidelis Andria, nous ne pouvons qu’être satisfaits. Ces résultats sont obtenus grâce au grand travail de l’entreprise et de notre arme supplémentaire, représentée par le technicien Enzo Maiuri. Les présidents ne manquent de rien et c’est pour cette raison que nous parlons de Sorrente. Au début de la saison, quelqu’un a prétendu que nous étions une équipe médiocre et ils nous ont abandonnés, mais aujourd’hui les garçons s’améliorent course après course et je pense qu’ils peuvent faire encore plus puisqu’ils sont jeunes. Je voudrais également nommer Vitale et Fusco pour deux sous-titres également requis en Serie C. “

VERS LE PROCHAIN ​​DÉFI

Analyse du championnat et prochain challenge avec Francavilla: «Les valeurs émergent lentement avec Tarente et Cerignola qui sont revenus en playoffs et Foggia qui, je pense, cherchera un grand attaquant pour récupérer le sommet. Nous n’avons rien à voir avec eux mais nous voulons y rester longtemps. – conclut Amodio – Avec Francavilla à Sinni ce sera une course difficile car je ne la considère pas comme l’avant-dernière de la classe compte tenu des grands joueurs en rose comme Mancino, Cinque et Nolè. Il appartiendra au technicien Maiuri de bien le préparer, il aura très faim mais il faut en avoir plus pour continuer à faire quelque chose d’exceptionnel “.