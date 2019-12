Arquera, écrivain et boursier de Conicet: les mille vies de Gabriela Garton

L'étoile du Équipe nationale d'Argentine Je ne savais pas qu'il y avait Équipe nationale d'Argentine. Disons: alors que la télévision, l'industrie du divertissement et Internet l'entouraient de la tentation de centaines de mondes possibles, ce qui serait finalement le sien était quelque chose de loin, diffus, sans couleur. Disons: un gamin qui a révolutionné le football d'une ville cette année s'était vu interdire – dès le départ – la possibilité d'imaginer.

L'histoire que nous allons raconter a été révélée par un attaquant qui joue maintenant Espagne à l'écrivain Gabriela Garton, l'un des archers du Argentine dans le Coupe du monde de France 2019 et auteur du livre Guerreras, football, women and power, de la maison d'édition Intellectual Capital. Garton C'est une rareté agitée: il est né en États Unis, elle a obtenu un diplôme en études hispaniques dans le Université Rice de Houston, j'arrive à la Argentine en 2013, il a coupé Rivière, il s'ennuyait que tout ce qu'il faisait était coupé Rivière, a étudié une maîtrise en sociologie en Université de San Martin, coupé dans l'équipe nationale, coupé dans UAI Urquiza, champion est sorti avec UAI Urquiza, est allé à Coupe du monde, maintenant il a commencé à poursuivre le doctorat et, en attendant tout et en attendant, est un Conicet. Dans un appartement UAI il lui a donné et deux autres joueurs de l'équipe de football argentine à deux reprises Garton (qui en 2020 jouera dans le football Australie) dis maintenant TNT Sports cette scène qui traverse toutes les vies, toutes les histoires des enfants qui ont fait de cette année 2019 une année révolutionnaire pour eux et pour le football argentin: une année historique et phénoménale.

À Cordoue, un tournoi de foudre a été joué. La star, qui avait environ 16 ans, était arrivée à tout le monde: du coup, le seul monde qu'ils connaissaient et s'amusaient tellement avait disparu. Ils ont joué en équipe, peut-être ont-ils joué un tournoi, ils ont joué – comme dans le pays il n'y avait pas d'écoles pour les enfants – avec des garçons de leur âge. Dans certains cas, il y avait des arbitres, des maillots, des compétitions, un calendrier: il y avait, en bref, un endroit où vivre. Que ressentiriez-vous, que serait-ce si un jour quelqu'un venait vous dire – que vous êtes un homme, que vous étiez préadolescent à ce moment-là, un enfant rêveur – que ce que vous faites si bien et aimez tellement ne peut plus le faire? Que lui arriverait-il s'il découvrait que les héros qui diffusent ces pièces supersoniques à la télévision sont désormais une réalité inaccessible, impossible, une fiction? Que ressentiriez-vous, mec, si le monde que vous connaissez soudainement n'existe plus?

"Parce que c'est ce qui leur est arrivé toute leur vie", dit-il Garton-. Je viens États Unis et je n'ai pas compris: comment n'y a-t-il pas d'équipes de filles ici? Alors bien sûr, qu'ont-ils tous fait? Ils ont joué avec les garçons jusqu'à ce que les garçons continuent à leurs côtés et ils ont ensuite joué comme n'importe qui joue, dans les équipes de quartier, il n'y avait pas de bas, il n'y avait pas d'équipes féminines, il n'y avait pas de Sub 13, 15, il n'y avait rien, rien de plus. Dans le cas de l'un de mes collègues, par exemple, il a cessé de jouer directement: comme il n'avait jamais pensé à quoi servait le football, il est parti. Et, m'a-t-il dit, il n'a jamais pensé à revenir. Jusqu'au jour où il est allé chercher un ami pour disputer ce championnat. C'étaient des enfants de 40 ans qui partageaient l'équipement avec les filles, cette vague, et elle, seule, 15, 16. Un de ces tournois où tu restes plus tard pour la bière, quelque chose comme ça. "

Je viens des États-Unis et je n'ai pas compris: comment n'y a-t-il pas d'équipes de filles ici?

Mais le tournoi était plus important que celui dans lequel vous restez pour la bière, semble-t-il, car à un moment donné, le premier Belgrano de Cordoue et quelques autres équipements de la capitale. Les équipes amateurs ont disputé quelques matchs et ont ensuite armé une sorte d’équipe provinciale qu’elle, la star, a constituée. Il était sur le point de jouer le dernier défi lorsqu'il a commencé à discuter avec un partenaire. Le rival – une équipe dans laquelle toutes les femmes étaient habillées de la même manière, non polluées – s'est échauffé à côté de lui.

"Et qui sont-ils?" -je lui demande Florence Bonsegundo, de Cordoue Mortier, environ 15, 16 ans, maintenant devant Valence de Espagne, à son partenaire.

– Ça? L'équipe nationale d'Argentine, Flor.

– Y a-t-il une équipe féminine argentine?

Bonsecond, qui dans quelques années sera le 10 de cette même équipe et que dans le Parc des Princes marquera deux buts pour vaincre un 0-3 contre L'Ecosse en un Coupe du mondeIl l'avait dit à la vitesse d'un réflexe, sans colère, peut-être sans réfléchir. Le pire de tout: il l'avait dit naturellement.

Y a-t-il une équipe féminine argentine?

"Il n'y avait aucune aspiration car il n'y avait aucune connaissance —Pensez Garton-. Ils ne savaient pas, parce que ce n'était pas seulement Florence, qu'il y avait quelque chose de plus que ce qu'ils vivaient. Nous étions une hypothèse. Comment supposer qu'il existe une sélection de tir à l'arc. Vous supposez, mais voyez ce que c'est que de voir, vous ne l'avez jamais vue. Et il n'y a pas si longtemps. C'est incroyable tout ce qui s'est passé. "

"Ce jour-là", lui dira Bonsegundo quand Garton Vous l'avez interviewée pour son livre – c'était la première fois que je voyais un archer voler.

"Dans Guerreras, vous passez en revue des histoires qui semblent aujourd'hui inhabituelles: comment les femmes étaient interdites de jouer en France, en Angleterre et au Brésil, par exemple, avec le soutien de la recherche, des arguments médicaux qui indiquaient qu'elles ne pouvaient pas jouer au football parce qu'elles allaient déformer le corps ou parce qu’elles risquaient de ne plus pouvoir tomber enceinte, c’en était une. Et c'est précisément cela qui explique les raisons de tout le reste, n'est-ce pas? D'où vient chacun de vous?

– Le football a été utilisé tout au long du siècle dernier comme moyen de générer une identité nationale masculine. C'est arrivé dans les Forces armées, par exemple aussi: cette peur que les femmes ne deviennent macho, musclées, non? Alors on fait quoi Ne les laissons pas entrer. Dans la Argentine ils nous ont empêché de participer. Dans une société machiste, il était logique que le football ne puisse pas être associé à nous. Les hommes les plus machos et les femmes aussi? Et au même niveau? Il y a une universitaire féministe nommée Joan Acker il y a 30 ans, a soulevé le concept d '«institution générée». C'est ce qui se passe avec le football que nous avons rencontré: il n'a qu'un genre, rien de plus. Tout au plus, ceux qui étaient encouragés à jouer de la même manière étaient les enfants pauvres, dans les quartiers, car ils ne suivaient pas le schéma hégémonique de la féminité. Ce qui est encourageant dans tout ce qui se passe actuellement, c'est que les stéréotypes de genre se dissolvent, les filles jouent au football car elles sont petites et voient qu'il y a des femmes qui jouent très bien. Et ils savent maintenant qu'ils peuvent aspirer à cela aussi.

"Comment c'était avant?" De quoi vous êtes-vous souvenu lorsque vous avez vu que Boca a joué dans la Bombonera, ou qu'avant un match de Super League, il y a, sur une chaîne sportive, un match de football féminin à regarder?

—Eh bien, j'ai joué dans Rivière (entre 2013 et 2015) et nous étions les moins importants, comme si nous n'existions pas pour le club. Rivière Ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Il y avait un accessoire qui se trouve sous l'escalier circulaire, celui dans lequel se trouvent tous les titres du club, et nous avons changé là, ou à l'endroit qui était disponible: parfois dans un vestiaire inférieur, parfois dans celle des membres du club. Nous avons changé dans une salle de bain où trois personnes sont entrées. Et les tribunaux: les enfants des Infantiles avaient besoin d'un champ et nous devions y aller. Je suis parti en 2015 et ils me devaient quatre mois de per diem. Je parle des frais de voyage, pas du salaire. C'était comme ça.

– Et ces changements dans la façon dont vous les vivez, à quoi pensez-vous que vous devez aspirer?

–Il est difficile de ne pas être optimiste, car la vérité est que tout ce qui s'est passé est très agréable. Plus que les réponses de AFA, pour ce qui se passe culturellement. Bien qu'il y ait encore, évidemment, des trolls: que ces mines ne peuvent pas jouer, ce qu'elles combattent pour un salaire. Et, nous nous battons pour un salaire car avoir un salaire nous permet d'augmenter la concurrence, d'améliorer le produit que vous verrez plus tard. Parmi les choses que j'aimerais, je pense que ce serait bien de jouer avant les garçons, que les clubs ouvrent les stades. Et quand ils le font, comme dans le Boca-River à partir de la 1ère date, que les visiteurs entrent également. Il serait bon que les dirigeants entrent dans la tête que nous vivons un autre football, que dans notre domaine, il y a des enfants qui sont fans de football féminin, ils ne se soucient pas de qui joue, et c'est quelque chose que nous voulons garder. De plus, dans le masculin, il y a une présence policière qui … nous ne voulons pas que cela fasse partie de notre football; nous ne voulons pas de violence: s'il y a soudain des cantitos, des insultes masculines, laides, par exemple, ce serait bien si on acceptait de les arrêter tous, d'arrêter de jouer; Ce serait bien de trouver une telle union. Et viser le premier à être absolument professionnel. Peut-être commencer avec dix équipes, puis les autres catégories avec un demi-salaire, que si les filles travaillent pour autre chose, c'est au moins à temps partiel. Mais bon, il y avait déjà beaucoup de changements, heureusement, des changements qui avaient d'abord été, évidemment, discursifs.

Des changements qui ont d'abord été discursifs car, comme toujours, vient d'abord l'imagination, la parole et – ensuite – tout, tout le reste.

Tout le reste: plus de 700 000 personnes se presseraient contre une télévision – uniquement dans Capitale fédérale et Great Buenos Aires– pour voir ce criminel avec qui Florence Bonsegundo, la fille perdue, à égalité 3-3 a L'Ecosse dans le dernier match de Coupe du monde.

Tout, tout le reste: que dans La France, un pays dans lequel le football féminin a été interdit parmi les Seconde Guerre mondiale et dans les années 70, il y aurait en moyenne 11 millions de téléspectateurs dans ce championnat, selon la télévision locale. Ou que plus de 14 ont vu – dans le États Unis– 2-0 avec lequel le sélectionné parmi Megan Rapinoe champion du monde a été consacré contre Hollande —Où pour la première fois un événement sportif en direct a dépassé le public de la demi-finale Sergio Romero il est devenu un héros, il y a cinq ans, Le Brésil.

Ça, tout ça et plus, tout le reste: que 11 millions de personnes ont vu la demi-finale États Unis il a battu L'Angleterre, selon les enregistrements de la BBC, et que Le Brésil – où le football entre femmes a été interdit de 1941 à 1979 – plus de 30 millions de téléspectateurs ont suivi le chemin de l'équipe nationale Marta, qui a crié son objectif numéro 17 (record entre hommes et femmes) dans ce Coupe du monde.

Et que le Norvégien Ada Hegerberg, la meilleure joueuse du monde, renoncera au tournoi pour que la Fédération de son pays égalise les salaires des équipes féminine et masculine, et qu'en Espagne il y a eu une grève pour la première fois et la Ligue a été suspendue pour réclamer un salaire et le droit à la maternité, et qu'en Australie on arrivera à ce que 48% des gains de la Fédération soient répartis, à partir de 2020, moitié-moitié: vingt-quatre pour l'équipe féminine, vingt-quatre pour l'équipe qui jouera ensuite Copa America et il nous rendra visite dans le Monumental.

Mais avant – avant tout, tout cela – était le mot, l'imagination: une vague de pensée, de courage et d'amour que ce qu'il a fait était de changer nos têtes à tous.

"De plus, jusqu'à présent, le pays n'était représenté que par des hommes. Je l'écris dans le livre, où je cite Alabarces (Pablo, sociologue, écrivain, auteur du livre Chronicles of Stamina, football, violence and policy, entre autres). Le pays est la sélection de Messiest Les Cougars, nous sommes tous, mais dans le cas de Les LionnesPar exemple, ce n'était pas comme ça. Vous tu te souviens? Ce n'était pas comme ça. Le pays ne se sent pas représenté par les femmes? Parce que d'après ce que j'ai entendu, dans le dernier Coupe du mondeCelui que nous avons joué, il y avait des hommes qui étaient représentés par nous. Je me souviens que la campagne de AFA Il a déclaré: "Il est temps de les encourager." C'était comme «maintenant nous pouvons les soutenir», mais pas que nous représentions un pays. Nous devons les encourager, mais pourquoi? Et pourquoi ne l'avions-nous jamais fait? Parce que?".