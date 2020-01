Arrestations faites alors que l’homme souffre d’un crâne fracturé avant Coventry v Birmingham City

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Les policiers regardent un fans de Coventry City tenir une bannière pendant le match de quatrième tour de la FA Cup entre Coventry City et Birmingham City au stade St Andrew’s Trillion Trophy Stadium le 25 janvier 2020 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de Marc Atkins / .)

La police des West Midlands a arrêté deux hommes après qu’un homme ait été attaqué peu de temps avant que Coventry City ne prenne le contrôle de Birmingham City à St Andrew’s samedi.

Arrestations faites alors que l’homme souffre d’un crâne fracturé avant Coventry City v Birmingham City

Appel de la police pour les témoins

L’incident s’est produit environ 15 minutes avant le coup d’envoi du match nul de la FA Cup à St Andrew ’.

Cela s’est produit lorsque les fans ont marché sur Cattell Road, Small Heath, vers 14 h 45.

Un homme de 22 ans a été projeté au sol et a subi une fracture du crâne près de la jonction de Tilton Road.

Des informations par Coventry Live dimanche à 10h30 ont affirmé que l’homme était dans un état stable à l’hôpital.

Deux hommes, âgés de 25 et 45 ans, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de voies de fait et ont ensuite été remis en liberté dans l’attente d’une enquête.

La police des West Midlands fait appel à des témoins de l’agression sur Catell Road.

«C’était le chaos»

Dans une attaque isolée après le match, un spectateur a décrit une atmosphère de «chaos» lorsque les supporters se sont affrontés.

Le supporter des Sky Blues, Liam Wozencroft, a expliqué à CoventryLive comment il avait été frappé au côté de la tête lors de ses voyages.

L’homme de 39 ans aurait été pris en embuscade par un groupe d’une vingtaine d’hommes; le groupe aurait eu le visage couvert de foulards et de cagoules devant un pub de Rea Street.

Liam a déclaré: «C’était horrible. Je revenais du sol et quelques personnes se moquaient un peu, il n’y avait rien d’inhabituel, et alors que je remontais, l’atmosphère a complètement changé.

«Il y avait un grand groupe de personnes à l’extérieur d’un pub, ils avaient couvert leurs visages avec seulement leurs yeux.

«De nulle part, je me suis fait percer»

«J’avais des écouteurs en écoutant le téléphone à la radio sans trop prêter attention et de nulle part j’ai été frappé sur le côté de la tête.

«C’était un« coup de poing »et ils grouillaient, criaient. Je suis tombé un peu sur le côté, ce n’était pas un coup de poing fort, mais j’ai été choqué car je ne m’y attendais pas.

«Ma première pensée a été de sortir de là, c’était le chaos. Je suis allé dire aux policiers plus loin dans la rue ce qui s’était passé, mais ils ont juste dit de continuer à bouger.

«C’était comme une embuscade pré-planifiée. Alors que je marchais de plus en plus de voitures de police et de fourgonnettes s’arrêtaient tout le temps. »

Le fan de Sky Blues depuis toujours a également décrit avoir vu des policiers à l’extérieur de la gare routière de Digbeth avec leurs matraques tirées.

Il a dit: “Je vais au football depuis des années et des années et je dois retourner dans les années 90 pour trouver un moment où j’ai vécu quelque chose comme ça. Je n’irai pas à la rediffusion et je conseillerais aux fans qui le font d’avoir leur esprit à leur sujet et de ne pas marcher sur le sol. “

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: «Vers 17 heures, nous avons reçu des informations faisant état de problèmes mineurs alors que les fans se déplaçaient à travers Digbeth. Il a été traité dans le cadre de l’opération policière. »

La rediffusion est prévue pour le mardi 4 février.

