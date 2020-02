“Arrêt au sport en Lombardie et en Vénétie”. Reportez 3 matchs en Serie A!

MILAN. Après les paroles du Premier ministre Giuseppe Conte, qu’il a annoncé en tant que ministre des Sports, Spadafora, signifiait suspendre tous les événements sportifs programmés aujourd’hui en Vénétie et en Lombardie, Coronavirus fait également exploser trois défis de Serie A

“PAYS “AUSSI SÉRIE A

Par conséquent, reporter à plus tard Atalanta-Sassuolo, Inter-Samp et Verona-Cagliari. Cette disposition sera étendue à toutes les disciplines sportives prévues dans les régions susmentionnées. Spadafora a envoyé une lettre au président du CONI, Malagò, dans lequel il demande précisément de suspendre toutes les manifestations dans toutes les disciplines. De toute évidence, cette restriction n’affectera pas les clubs et clubs à l’extérieur, tant qu’ils ne proviennent pas des zones indiquées comme foyers de contagion. En Lombardie, une centaine de compétitions d’amateurs avaient déjà été reportées, les cas les plus frappants de report dans le football, avant le dernier concernant la Serie A, étaient Ascoli-Cremonese en B et Piacenza-Sambenedettese en C. Dans la troisième série sautent également Giana-Como, Lecco-Pro Patria, Arzignano-Padova et Feralpisalò -Carpi.