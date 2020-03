Arrêt officiel de la Liga! Madrid en quarantaine, un membre positif de l’équipe McLaren en F1

La pluie de reports et de suspensions continue partout dans le monde. Covid-19 paralyse progressivement le monde entier ce matin la Fédération espagnole de football a adopté des mesures plus restrictives en suspendant la Liga et la Segunda pour deux semaines et aussi de F1 rapporte une contagion dans l’équipe McLaren qui a conduit au retrait de l’équipe du GP d’Australie.

STOP DUE, REAL IN QUARANTINE

La Liga et l’Associacia espagnoles ont donc défini une décision qui semblait immédiatement sage et nécessaire dans un moment aussi délicat. À l’heure actuelle, il y aura deux semaines de fermeture, mais cette disposition pourrait subir des modifications en fonction de l’évolution de la situation. Entre-temps, le Real Madrid s’est retrouvé en quarantaine. La raison? Un basketteur du club testé positif, l’équipe de basket partage le centre sportif avec les garçons de Zidane et prend donc la mesure selon le protocole. En toile de fond, les implications économiques de ce bloc total, l’affaire Rugani et les diverses contagions parmi les professionnels du sport ont convaincu les ligues d’opter pour la santé collective plutôt que pour les profits.

McLaren Racing se retire du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020. pic.twitter.com/BZvHVKQoev

– McLaren (@ McLarenF1) 12 mars 2020

ARRÊTER ÉGALEMENT EN F1? Pendant ce temps …

Pendant ce temps, après les propos inquiets de Hamilton et Raikkonen, le premier cas de positivité à Covid-19 apparaît également en F1, il fait partie de l’équipe McLaren. Cet événement a conduit à la sortie de l’équipe du GP d’Australie. Nous attendons des nouvelles à cet égard, un arrêt général des moteurs ne peut être exclu.