arrêter 10 joueurs. Stangata Herajon

Voici les décisions du juge des sports relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe D:

COURSES DU 29 / 2/2020

ENTRAÎNEURS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CALABRESE GIOVANNI (SALERNUM BARONISSI)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

VENTURA MASSIMO (GIFFONAIS)

CARMANDO MICHELE (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

CUOMO RAFFAELE (POUR SAN MARZANO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

FINALDI CARMINE (FOOTBALL)

VITIELLO LUIGI (POUR SAN MARZANO)

ONNEMBO SIMONE (REAL PALOMONTE)

DE FALCO CHRISTIAN (ROCCHESE)

ESPOSITO EMANUELE (VIRTUS CILENTO)

MAIESE DOMESTIQUE (VIRTUS CILENTO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

MARCO SANTÉ (SALERNUM BARONISSI)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MAGNO ORESTE (FOOTBALL)

MUNICIPALITÉ PIETRO (SALERNO HISTORICAL CENTER)

GIORDANO LEOPOLDO (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)

GIAMMETTA MARCO (POUR SAN MARZANO)

GAIN BARTOLOMEO (SARNESE)

BUSILLO ERMINIO (REAL PALOMONTE)

DE SIMONE MANUEL (SALERNUM BARONISSI)

PACIELLO FRANCESCO (SALERNUM BARONISSI)

SPETRINI ROBERTO (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)

COURSES DU 1/3/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 350,00 G.S. AUDAX HERAJON 1956 Faute de supervision d’une personne, à la fin du match, imputable à la Compagnie, dans la zone devant les vestiaires a tenté d’approcher la triade d’arbitres en s’adressant aux mêmes peines offensantes et nuisibles de leur professionnalisme. Seule la présence de deux carabiniers interposés entre la triade et le supporter les a empêchés de s’approcher. La sanction est imposée dans une plus large mesure en cas de non-intervention des dirigeants de la Société dans les circonstances susmentionnées.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

GRIMALDI LEONARDO (G.S.AUDAX HERAJON 1956) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif à la fin de la course a adressé une expression vulgaire au DDG. Après que le DDG l’a expulsé, il a réitéré les expressions vulgaires et nuisibles de son professionnalisme. Seule l’intervention de ses coéquipiers a signifié qu’il ne s’est pas approché du DDG et en rentrant au vestiaire, il a frappé violemment à la porte.

JOUEURS NON EXPIRÉS

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

GRIMALDI LEONARDO (G.S.AUDAX HERAJON 1956)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SALERNO SALVATORE (G.S.AUDAX HERAJON 1956)