“Arrêter le rugby? Presque tous les sports pourraient suivre cette ligne. Sur les coupes …”

ROME. Vers les microphones Radio 24, Président du CONI, Giovanni Malagò, est revenu pour parler de l’arrêt annoncé par le rugby et le basket-ball, sans oublier le monde du football qui devra dans les prochaines semaines comprendre s’il sera possible de conclure la saison 2019/20 ou non.

DÉPEND DE L’OMS

«Des choix discutables, qui peuvent être discutés sans aucun doute, les Fédérations peuvent s’organiser indépendamment mais il y a ensuite des ordonnances et des garanties de sécurité qu’il n’est pas possible pour le moment de donner. Ils ne voulaient pas attendre, mais je ne peux pas dire que je suis contre ces choix, il est probable que cela se produira également dans d’autres sports. – précise Malagò – Aujourd’hui commande l’OMS, si nous ne sommes pas rassurés, nous ne pouvons tromper personne. En ce moment, ceux qui ont les plus grandes possibilités pourraient envisager l’idée d’aider les autres, comme cela se produit déjà dans différents domaines “.

JEUX OLYMPIQUES

Sur le report des Jeux Olympiques: “Bach était à mon avis gigantesque pour la manière dont il a géré la situation olympique, du début de l’urgence du Coronavirus au report de l’événement. Désormais, nous devrons tous faire des sacrifices, a confirmé le président du CIO lui-même. “

QUESTION SALAIRE

Chiosa sur les coupes dans le monde du football: “Cela dépend aussi de la FIFA et de l’UEFA, par rapport à l’étranger, cependant, en Italie peut-être même les plus riches sont endettés. À mon avis, cependant, retirer 30% de rabais à un gars qui gagne 10 millions d’euros est un compte, mais le faire dans les catégories mineures en est un autre aussi “.