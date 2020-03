Arrêtez le championnat? Inzaghi veut toujours une Lazio sur la pièce: rien au hasard pour le Scudetto

Engagement maximum et priorité au rétablissement des blessés. Malgré la suspension presque certaine du championnat, la Lazio ne veut rien laisser au hasard, d’autant plus que la prochaine manche comprend le défi de Gian Piero Gasperini face à l’Atalanta. Dans les idées du staff technique, rapporte Il Corriere dello Sport, Acerbi et Luis Alberto auraient rejoint le groupe à partir de demain. Les capitolini reprendront la formation aujourd’hui et évalueront le programme de travail, un «plan B» pour faire face à l’arrêt probable. Un attrait athlétique devait faire face à la ruée vers l’ultime, mais tout sera redéfini. “Nous restons chargés et concentrés même si nous ne jouons pas”, tel était le message du technicien, qui devra désormais toucher les bonnes cordes pour maintenir le seuil d’attention élevé.