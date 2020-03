“Arrêtez le football amateur nécessaire, c’est pourquoi”

Après que la suspension de toutes les ligues amateurs a été officialisée jusqu’au 3 avril (Cliquez ici pour plus de détails), le président de la Ligue nationale amateur, Cosimo Sibilia, a voulu expliquer en détail les raisons qui ont conduit à cette mesure préventive.

Sa longue lettre sur le sujet suit:

Je pense qu’il est juste de s’adresser à tous ceux qui, à divers titres – footballeurs et entraîneurs, managers, médecins, masseurs, collaborateurs – font partie de la grande famille du football amateur italien.

Je pense qu’il est en effet nécessaire – indépendamment de ce qui est indiqué dans le communiqué de presse officiel qui rend compte de la disposition – de clarifier les raisons qui ont conduit le Conseil d’administration, réuni en session extraordinaire, à adopter la suspension de toute activité, dans l’ensemble territoire national.

Nous nous trouvons aujourd’hui face à un ennemi, le coronavirus COVID -19, que nous ne connaissons pas, dont même les scientifiques ne sont pas en mesure, pour le moment, de nous en dire beaucoup, et nous avons donc tous peur. Un sentiment qui, comme nous l’expliquent les psychologues, est une réaction physiologique utile car il nous permet d’être plus prudents, de penser, mais qui, comme le professeur Anna Oliverio Ferraris l’a admirablement écrit dans un essai consacré à ce sujet spécifique, a comme antidote rationalité.

Par conséquent, nous pensions qu’en tant que conseil d’administration du L.ND. il ne suffit pas de s’arrêter aux prescriptions contenues dans le D.P.C.M. approuvée hier 8 mars, mais qu’une décision conforme au moment où le pays vit doit être prise. Et, par conséquent, il ne s’agissait pas d’examiner la question limitée à l’activité à autoriser à “huis clos”, mais si, en premier lieu, il était “juste” de faire l’hypothèse du déroulement des championnats.

La protection de la santé de tous ceux qui sont engagés dans nos activités, en effet, doit et doit rester l’objectif principal à atteindre, mais aussi le point de départ pour considérer quel impact pourrait et pourrait avoir sur l’organisation des nombreux concours que chaque semaine caractériser notre métier. En effet, jouer des matches signifie prévoir des transferts, des transferts entre et en dehors des régions et des provinces, avec l’utilisation de moyens de transport qui ne peuvent certainement pas toujours garantir le respect de la distance interpersonnelle recommandée d’un mètre.

De plus, garantir la distance d’un mètre entre adversaires et coéquipiers sur les terrains semble impossible, ainsi qu’imaginer éviter les étreintes et les réjouissances pour un but marqué ou un penalty sauvé ou une victoire obtenue. Bref, il nous a semblé que, se répète-t-on, quelles que soient les «portes closes», prédire le différend des courses dans ces conditions finirait par avilir le même esprit, si l’on passe le terme de «nature» de ce qui reste le sport qui nous aimons tous.

Mais il y a plus. En termes numériques, le mouvement du football amateur représente, sans crainte de déni, le moment le plus important d’implication des gens chaque semaine. Ce qui, inévitablement, signifierait prévoir la participation de médecins, ambulances, forces de l’ordre, qui, nous pensons pouvoir le dire, représentent des “ressources”, humaines et pas seulement, qu’à ce moment particulier, il convient d’être alloué à d’autres et plus encore. tâches importantes.

Par conséquent, nous pensions que la décision prise par suspendre toutes les activités jusqu’au 3 avril, sans préjudice, bien entendu, de la possibilité de prendre de nouvelles mesures qui pourraient devenir nécessaires par rapport à l’évolution de la situation globale dans notre pays, était une décision presque inévitable, une “contribution” nécessaire que le monde du football amateur italien devait apporter pour surmonter les moment de difficulté que notre nation traverse.

Il a été écrit, en gros, qu’il est important que chacun fasse sa part, car le travail des médecins et des infirmières, héros de nos jours, peut ne pas suffire. Mais surtout, c’est le «temps de la prudence et de responsabilité“Et que, une fois que nous serons sortis de cette situation, nous recommencerons à nous occuper de ce qui nous manque. Ce qui signifie pour cette grande communauté la nôtre des matches, des buts atteints et souffert, la joie de s’affronter dans un esprit de compétition sain.

En outre, le monde de la Ligue nationale amateur, tant au siège que dans les périphériques, est composé d’employés, de collaborateurs, de membres des Sports Justice Bodies, de toutes les personnes qui doivent être garanties de la salubrité des lieux où elles se rendent et, en tout cas, , d’avoir la certitude que ce qui était possible était fait pour protéger leur santé. C’est pour cette raison, par conséquent, qu’à partir de demain et au moins jusqu’au 15 mars prochain, tous les sièges sociaux de la Ligue resteront fermés au public et seront affectés par les mesures d’assainissement nécessaires.

Dans cette situation, qui n’est certainement pas facile et que nous n’aurions franchement jamais imaginée, je souhaite donc me tourner vers tous ceux qui aiment le football amateur pour les inviter à abandonner les controverses, à ne pas penser aux commodités individuelles, à ceux qui finiront par pouvoir en profiter ou, au contraire, elle subira des dommages, mais profitez de ce moment pour vous engager avec un esprit commun, avec un sens des responsabilités, pour aider notre pays, cette extraordinaire et magnifique Italie, à sortir du moment de difficulté que nous vivons tous ensemble.

Enfin, une pensée émue doit être adressée aux victimes survenues à ce jour, aux nombreux malades, à leurs familles. Comme l’a dit saint François, le saint patron de notre nation «Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible. Et tout à coup, vous serez surpris de faire l’impossible. “

Nous pensons que nous avons simplement fait ce que nous pensions être notre devoir. Des citoyens, avant même celui des managers sportifs. Le plaisir de se serrer la main, non seulement virtuellement, dans les plus brefs délais.