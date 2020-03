“Arrêtez le football? Vous avez dû continuer avec les portes fermées”

Des déclarations fortes, parfois lourdes, qui feront probablement beaucoup de bruit dans le monde du sport. Gian Piero Gasperini, coach deAtalanta fraîchement sorti des qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions, dit-il à ce sujet coronavirus aux microphones du Corriere dello Sport.

“Je trouve que le football est thérapeutique”

«Nous traitons le coronavirus comme la peste. Nous changeons la vie de chacun, je vois un monde à l’envers. J’ai vu que tous les matches de la Ligue Europa ont été déplacés et cela se produira également avec la Ligue des champions. En quelques heures, nous sommes passés de la joie de la qualification à la conscience de vivre quelque chose d’inimaginable. J’entends des ambulances, des gens qui disent rester à la maison, rester à la maison. Et dans ces régions au moins, nous sommes super organisés. Je me demande ce qui pourrait arriver à Rome ou à Naples.

En tout cas, nous, les Italiens, savons nous adapter. Ensuite, je dois dire une chose: la spéculation politique sur les questions habituelles m’a dérangé; footballeurs et intérêts économiques, de l’argent perdu. C’est de la pure démagogie. J’ai aimé le premier décret qui autorisait les jeux à huis clos. Je trouve que le football est thérapeutique, on donne à ces gens deux heures de loisir, mais rien. Le calcium comme antidépresseur, comme forme de survie, c’est ainsi que je le considère. Les habitudes sont importantes, et pas seulement pour nous les Italiens, regarder un match, une parenthèse de légèreté, peut être important. Ils voulaient donner un signal fort, bah. Nous avons dû continuer avec les portes fermées, je pense que oui “.