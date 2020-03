“Arrêtez les amateurs? Il y a ceux qui veulent profiter du moment pour ne pas payer de salaire”

AFRAGOLA (NA). Le doute reste fort, la saison se terminera-t-elle de toute façon ou le classement actuel sera-t-il gelé? Diverses hypothèses sont émises, mais depuis sa page Facebook officielle, le footballeur africain Flavio Marzullo lance un avertissement important concernant les salaires, un sujet d’actualité surtout chez les professionnels mais que chez les amateurs ça n’a pas vraiment de sens d’exister un tel discours.

PROTÉGER LES FAMILLES

“Qui veut terminer les championnats maintenant, c’est parce qu’il a des intérêts personnels. – gronde le “magicien” rossoblu – arrêtez d’écrire caxxxte! Les joueurs doivent être protégés et payés, ils ont des familles derrière eux, ils ont des enfants à élever, ils ont des versements et des hypothèques à payer. Vous voulez terminer maintenant afin d’avoir l’aide pour ne pas payer le prochain salaire, et peut-être l’arriéré probablement. “

UNIS POUR VOS DROITS

Le meneur de jeu africain envoie alors un message à ses collègues: «Jouer est notre seule chance de continuer notre travail et de sauvegarder nos familles, conscients des difficultés existantes, mais avec la volonté de trouver une solution d’un commun accord où les deux parties en bénéficient. Nous sommes nombreux, entre Serie D, Excellence et catégories mineures, faisons en sorte que tout le monde se sente ».

LES RAISONS DU POSTE

Chiosa sur les raisons qui l’ont amené à écrire un article aussi déterminé: «Il semble superflu de préciser que tout cela sera valable dès la fin de l’urgence, jouer aujourd’hui est notre seule chance, mais évidemment quand toutes les conditions sont garanties sécurité primaire du point de vue de la santé, pour protéger notre santé et celle des membres de notre famille. Je voulais envoyer un message sur les salaires, mais il est clair que nous devrons être protégés avant tout du point de vue de la santé. »