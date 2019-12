ArrGarré est le premier booster Racing

FLASH: Arrive de Manchester City, où il a été réalisé par Pep Guardiola.

Les dirigeants de l'Académie ont fait un gros effort et ont réussi à finaliser l'opération pour 2,5 millions d'euros afin que Benjamín Garré puisse porter le maillot du club Avellaneda. Avec seulement 19 ans, ce sera l'un des projets les plus importants que le club que dirigera Sebastian Beccacece, qui sera officiellement présenté le 30 décembre. La bonne gambeta, la vitesse et la jeunesse sont les clés qui ont fini de convaincre Víctor Blanco et Milito. Il devrait arriver dans le pays dans les prochains jours.