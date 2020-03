Arrivée du nouveau directeur technique de Puteolana, un ancien footballeur de 300 apparitions dans D et Excellence

POZZUOLI (NA). Notre aperçu d’hier après-midi confirmé Puteolana 1902 ajoute à son conseil d’administration Luca Porta, manager qui occupera le poste de directeur technique mais qui, dans le même temps, continuera à conserver son rôle de promoteur de Campania Felix jusqu’à la fin de la saison sportive en cours.

LA PRESSE DU CLUB

Asd Puteolana 1902 a le plaisir d’annoncer à ses supporters qu’il a confié la direction de la zone technique au Dr. Luca Porta. Né à Naples le 05/02/1977, le Dr Porta possède un cursus de footballeur avec plus de 300 matchs disputés entre Serie D et Excellence. Au cours de son expérience de football, il a porté les couleurs de différentes équipes, notamment Avellino (secteur jeunesse), Larino, Rotonda, Arzanese, Quarto, Afragolese, Gaeta, Cassino, Palmese, La Baronia, Cervinara, Eclanese. Après son expérience de joueur de football, Luca Porta est resté dans la voie du football, occupant des postes de direction où il s’est toujours démarqué par son sérieux et son professionnalisme. Parallèlement à notre affectation à la grenade, le Dr Porta occupe le poste de directeur des sports au sein de la Campania Felix Promotion Company. Toute la ville, la société et les fans accueillent chaleureusement le Dr Luca Porta à la Casa del Diavolo.