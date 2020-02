ArrSarri, avec ce qu’il doit mesurer à Brescia

La Juve affronte ce duel sans Cristiano et avec la nécessité de gagner pour reprendre le leadership de la Serie A au détriment de ce que l’Inter et la Lazio font.

Avec un couple de centrales peu orthodoxes comme Bonucci-Rugani et avec des équipes qui sont de la samba pure comme danilo et Alex Sandro, la Juve tentera d’imposer sa loi avant Brescia. La médullaire sera occupée par Ramsey, Bentancur et Rabiot, essentiellement ce que Sarri a.

🚨 NOUVELLES D’ÉQUIPE! Notre Bianconeri XI pour #JuveBrescia 📝 # FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/EasQrdtEpD

– JuventusFC (@juventusfcen) 16 février 2020

Ci-dessus, sans la présence de Cristiano, l’objectif sera la responsabilité du Cuadrado colombien et du couple argentin formé par Pipita Higuaín et le bijou Dybala.