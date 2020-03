Arsenal a imposé une hiérarchie et battu Portsmouth en FA Cup »Football Press

Lundi 02 mars 2020

Le casting de Mikel Arteta a mis de côté la dure élimination en Ligue Europa et a battu en tant que visiteur l’équipe qui joue dans la troisième catégorie de football anglais et reste ferme dans ses prétentions à maintenir le concours national, qui n’a pas été réalisé depuis 2017.

Dans le cadre du cinquième tour de la FA Cup, Arsenal a été compensé après avoir été éliminé au milieu de la semaine par les Olimpiacos en Ligue Europa et a gagné 2-0 à Portsmouth et est toujours en vie dans le plus ancien tournoi de football, où il a réussi à entrer dans Les quarts de finale.

Le duel a été très serré en première mi-temps, jusqu’aux 45 + 4 minutes, lorsque Sokratis a frappé une bonne tête et a dépassé les «canons» avant de terminer la première mi-temps, leur laissant un avantage minimal.

Au début de la partie complémentaire, Eddie Nketiah (51 ′) n’a pas pardonné aux locaux et a profité d’un centre de la droite avec lequel il a décrété les chiffres définitifs à Fratton Park et placé l’équipe londonienne au tour suivant du tournoi local.

Ainsi, Arsenal a accepté les quarts de finale de la FA Cup et doit attendre que son adversaire soit connu par un nul une fois que tous les huitièmes de finale auront été joués.