Arsenal a jugé un attaquant excitant lié à la Juventus – HITC

Arsenal, le leader de Mikel Arteta en Premier League, cherche à battre les clubs de Serie A et de Bundesliga face à Filip Marchwinski de Lech Poznan.

Arsenal tient à signer l’attaquant polonais Filip Marchwinski de Lech Poznan avec Calciomercato rapportant que le jeune a été jugé dans le nord de Londres.

Les fonds étant limités aux Emirats à une époque où le football de la Ligue des champions devient un rêve lointain, les Gunners pourraient avoir à revenir à leurs racines en récupérant certains des talents adolescents les plus excitants d’Europe.

Arsenal a été lié à Anis Ben Slimane, Amad Traoré et Emil Roback ces derniers temps et, via des reportages en Italie, un autre talent adolescent a maintenant été mentionné comme une signature potentielle pour l’été.

L’arrivée potentielle de Marchwinski ne mettra pas les cheveux debout, mais, avec l’Inter Milan, la Juventus, l’Atalanta, l’Ajax et le Borussia Dortmund intéressés, c’est clairement un joueur avec un brillant avenir dans le jeu.

Calciomercato affirme que l’attaquant polyvalent, qui peut jouer en tant qu’attaquant ou en tant que numéro dix, a déjà été jugé aux Emirats avec Arsenal dans l’espoir de lutter contre la concurrence de toute une série de clubs pour sa signature.

Reste à savoir, cependant, si Marchwinski peut suivre les traces de ses compatriotes Robert Lewandowski et Arak Milik en s’imposant en tête du peloton. Un autre jeune attaquant polonais, Patryk Klimala, a rejoint le Celtic en janvier.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a été plus qu’heureux de s’appuyer sur Bukayo Saka, Eddie Nketiah et Joe Willock depuis sa prise en charge et Marchwinski devrait être convaincu que des opportunités se présenteront à lui.

