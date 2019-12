Arsenal a raison de jouer sur Mikel Arteta plutôt que sur Carlo Ancelotti

Londres, ANGLETERRE – 20 DÉCEMBRE: l'entraîneur-chef d'Arsenal Mikel Arteta à l'Emirates Stadium le 20 décembre 2019 à Londres, en Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Jusqu'à ce qu'il apparaisse à Arsenal hier pour son dévoilement officiel, certains fans d'Arsenal avaient craint que la nomination de Mikel Arteta en tant que nouvel entraîneur-chef du club ne se produise jamais. Ils craignaient que le club lui-même ne trouve un moyen de le rejeter à nouveau, ayant décidé à la dernière minute en 2018 de nommer Unai Emery plutôt que Arteta en tant que successeur d'Arsène Wenger, ou parce que Arteta lui-même, ayant été rejeté par Arsenal il y a 18 mois , pourrait juste se retourner et dire: «Ha! Maintenant, c'est à mon tour de vous rejeter! »Heureusement, aucun de ces deux scénarios ne s'est réalisé et Arsenal a finalement, tardivement, un nouveau responsable.

Il convient de se rappeler comment Arsenal a initialement rejeté Arteta pour son poste supérieur, car cela aurait été la raison la plus simple au monde pour Arteta de donner pour ne pas accepter, ou même poursuivre, le travail cette fois. Cependant, le fait qu'il ait décidé de quitter probablement le meilleur poste d'assistant au monde, aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City, où il aurait sûrement été parmi les premiers à remplacer son compatriote espagnol lorsque Pep se déplace presque certainement dans le la saison prochaine ou deux, est probablement la principale raison pour laquelle il aurait finalement dû obtenir le poste d'Arsenal.

En termes simples, Arteta veut évidemment le travail d'Arsenal d'une manière qu'aucun autre candidat possible – de Max Allegri, qui a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas prendre un emploi à la mi-saison, à Brendan Rodgers, qui a apparemment utilisé l'intérêt d'Arsenal pour lui de tirer parti d'un nouveau contrat à Leicester City – jamais fait. Cela seul devrait plaire aux fans d'Arsenal, car même s'ils veulent des joueurs affamés, qui veulent réellement jouer pour le club, il est sans doute encore plus important d'avoir un manager affamé – voire vorace – qui veut le diriger.

Arsenal a raison de jouer sur Mikel Arteta

Mikel Arteta donne beaucoup pour rejoindre Arsenal

Arteta abandonne beaucoup pour rejoindre Arsenal, notamment la possibilité de succéder à Guardiola à City, la force dominante actuelle du football anglais, au moins jusqu'à ce que Liverpool remporte la ligue cette saison et les empêche ainsi d'en faire trois titres de Premier League en un rangée. Cela contraste certainement avec l'autre concurrent de premier plan ces dernières semaines, Carlo Ancelotti, qui vient d'être licencié par Napoli et n'a donc fait aucun sacrifice ni engagement en rejoignant Arsenal, Everton ou qui que ce soit d'autre.

Ce n'est là qu'un des nombreux contrastes entre Arteta et Ancelotti. Dans un sens important, bien sûr, Ancelotti a une longueur d'avance sur Arteta, qui est dans le jeu de football séculaire de «montrez-nous vos médailles». Ancelotti est un manager depuis plus de 20 ans, remportant ainsi trois ligues de champions (deux avec l'AC Milan et une avec le Real Madrid), aux côtés de plusieurs titres nationaux et de nombreuses coupes nationales. En outre, il a déjà triomphé en Angleterre, après avoir mené Chelsea au doublé en championnat et en coupe en 2009/10, ce qui, étonnamment, étant donné la domination de Chelsea sur le football anglais jusqu'à la montée de Manchester City, est la seule fois où ils ont réussi réalisation impressionnante.

Ancelotti un rendez-vous de courte durée

Cependant, probablement la différence la plus importante entre Ancelotti et Arteta est qu'Ancelotti est définitivement un contrat de courte durée (malgré le contrat de quatre ans qu'il est apparemment sur le point de signer à Everton), alors qu'Arteta se révélera, espérons-le, à long terme . En dehors de Milan, où il a dirigé pendant près de huit ans entre novembre 2001 et l'été 2009, Ancelotti n'a jamais dirigé un club que pendant deux saisons au maximum. En effet, il a été le responsable de l'impact ultime, entrant dans un club déjà prospère, comme Chelsea, le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, puis utilisant ses compétences incontestables en matière de gestion de l'homme (il a toujours semblé être le plus affable des pour mener ce club à un succès encore plus grand, notamment au Real où il a mené une équipe extrêmement talentueuse, dont Ronaldo, à La Decima (une dixième victoire en Coupe d'Europe / Ligue des Champions).

Bien sûr, ce n'est pas du tout ce qui est requis à Arsenal en ce moment ou dans un avenir prévisible – en fait, bien au contraire. Au cours des 15 années qui ont suivi la dernière victoire d'Arsenal en Premier League, le club a indéniablement décliné: d'abord une baisse progressive sous Arsène Wenger, qui s'est accélérée lors de ses dernières saisons en charge; puis, au cours des derniers mois sous Unai Emery, un déclin spectaculairement rapide, selon lequel ils semblent actuellement plus susceptibles d'être impliqués dans une bataille pour éviter d'être dans les trois derniers de la Premier League que dans un combat pour atteindre ses quatre premiers.

En fin de compte, c'est pourquoi Arsenal a opté pour Arteta plutôt que pour Ancelotti. Oui, Arteta n'a absolument pas fait ses preuves en tant que manager, ayant seulement été entraîneur adjoint puis numéro deux à Guardiola depuis qu'il a pris sa retraite en tant que joueur en 2016, mais également, Ancelotti n'a absolument pas fait ses preuves en tant que manager qui peut transformer un club, en particulier celui qui est en déclin à long terme. Curieusement, c'est exactement le défi qu'Ancelotti affronte à Everton, qui bien sûr est en déclin depuis bien plus longtemps qu'Arsenal, après avoir remporté un trophée de toute sorte il y a plus d'un quart de siècle (la FA Cup 1995) et la dernière a remporté un titre de premier plan il y a plus de 30 ans (quand ils ont remporté le titre de première division 1986/87).

À cet égard, Arteta et Ancelotti sont tous deux des paris majeurs pour leurs nouveaux clubs. Aucun des deux hommes n'a l'expérience d'arrêter le déclin à long terme, avec tous les effets inévitables qu'un tel déclin a sur la culture, l'identité, l'ADN ou tout ce que vous voulez appeler les qualités fondamentales d'un club qui a gagné des choses mais qui a maintenant pas fait depuis très longtemps.

Arteta est un plus grand pari qu'Ancelotti…

Compte tenu de son manque total d'expérience en gestion, en particulier en comparaison avec l'immense expérience de gestion d'Ancelotti, Arteta est sans aucun doute le plus grand pari des deux. Cependant, cela peut également être inversé pour dire que les gains ou gains possibles avec Arteta pourraient également être beaucoup plus importants qu'avec Ancelotti. Tout dans les antécédents d'Ancelotti suggère qu'il est un manager de niveau élite, mais aussi un qui n'a l'habitude de travailler qu'au niveau élite, où Everton n'opère clairement pas actuellement. En revanche, bien qu'Arteta ne soit absolument pas prouvé en tant que manager, il y a au moins la possibilité, contrairement à Ancelotti, qu'il restera à Arsenal assez longtemps pour affecter la reconstruction complète et radicale qui est nécessaire aux Emirats.

Il y a cependant une mise en garde extrêmement importante à tout cela. Le statut incontestable d'Ancelotti en tant que gestionnaire établi et ayant réussi auparavant signifie presque certainement qu'il n'aurait jamais accepté de prendre le relais à Everton sans obtenir une sorte de garantie financière de son propriétaire majoritaire, Farhad Moshiri, qui à une époque, bien sûr, était un investisseur à Arsenal et ne s'est déplacé à Everton que lorsque sa tentative de gagner plus de contrôle à Arsenal a échoué sous les Kroenkes. Il reste à voir si Arteta, un gestionnaire totalement non prouvé, a été en mesure d'obtenir des garanties similaires de la part de Kroenkes, et sans investissement substantiel, à partir de la fenêtre de transfert de janvier (qui s'ouvre dans un peu plus de 10 jours), même Arteta apparemment de superbes compétences d'entraîneur ne seront pas en mesure d'apporter une amélioration majeure à l'équipe actuelle d'Arsenal, en particulier en défense.

Cependant, en supposant qu'Arteta a acquis une sorte d'assurance, sinon une garantie en fonte, qu'il sera en mesure de dépenser considérablement pour améliorer Arsenal (et, franchement, il aurait été un idiot absolu de prendre le travail sans gagner cela) sorte d'assurance), il est alors probable qu'il aura beaucoup plus de chances qu'Ancelotti d'effectuer le type de transformation à long terme et totale d'Arsenal qui est si désespérément nécessaire.

… Mais misez gros et vous pourriez gagner gros

Le pari le plus célèbre et le plus célèbre de l’histoire humaine est le pari de Pascal. Blaise Pascal, le philosophe français du XVIIe siècle, a déclaré que la croyance en Dieu était le pari ultime: «Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien ». Arsenal parier la maison sur Arteta, comme ils l'ont fait maintenant, n'est pas tout à fait un pari de cette nature absolutiste, voire existentielle. Néanmoins, l'espoir est qu'en misant sur Arteta plutôt que sur Ancelotti, ils peuvent finalement gagner plus avec Arteta qu'ils n'auraient jamais pu le faire avec Ancelotti. Cela signifie non seulement se qualifier pour la Ligue des champions (qui est probablement la cible d'Ancelotti à Everton), mais se remettre à relever des défis pour la Premier League et même, à temps, pour la Ligue des champions. Cela peut prendre de nombreuses années, mais au moins avec Arteta, contrairement à Ancelotti, il y a une chance qu'il soit là aussi longtemps.

