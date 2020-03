Arsenal a un plan en place pour conserver l’impressionnant objectif de Liverpool et Man Utd

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 4:03

Arsenal tente de lier Bukayo Saka à un nouveau contrat de cinq ans au milieu d’un vif intérêt de Manchester United et Liverpool.

Saka est considéré comme une future star après s’être imposé à l’arrière gauche lors des derniers matchs des hommes de Mikel Arteta.

Le jeune homme de 18 ans a gravi les échelons aux Emirats, mais il ne lui reste que 18 mois pour son contrat actuel, une nouvelle qui a suscité beaucoup d’intérêt pour sa signature.

Et après des performances impressionnantes récentes, United et Liverpool ont tous deux été crédités de l’intérêt pour le jeune.

Cependant, le journaliste Nicolo Schira affirme qu’Arsenal est sur le point d’offrir à Saka un nouveau contrat de cinq ans pour s’assurer qu’ils le garderont aux Émirats.

Il a tweeté: «#Arsenal travaille à prolonger le contrat de Bukayo #Saka jusqu’en 2025.

«Derniers détails pour finaliser l’accord. #transfers #AFC ”

Malgré son âge tendre, Saka a fait 27 apparitions dans toutes les compétitions pour les Gunners cette saison, marquant trois buts et fournissant neuf passes décisives impressionnantes.

Pendant ce temps, Arsenal serait en train de préparer une approche pour signer l’attaquant de Sassuolo Domenico Berardi au cours de l’été après avoir intensifié leur intérêt pour l’italien.

Le joueur de 25 ans a été une révélation pour la Serie A cette saison et connaît sa saison la plus productive à ce jour, ayant marqué neuf fois et créé cinq autres sur les 20 apparitions qu’il a disputées jusqu’à présent. Lire la suite…