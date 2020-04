Arsenal accepte de baisser les salaires des joueurs et le personnel d’entraîneurs

“Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord volontaire avec nos premiers joueurs d’équipe, entraîneur et personnel d’entraîneurs pour aider le club en ces temps critiques”, a déclaré Arsenal dans un communiqué.

Le club de Londres a indiqué que la décision avait été prise après une série de “discussions positives et constructives”, où la gravité de la situation causée par la pandémie de coronavirus et le “fort désir des joueurs et du personnel de montrer leur soutien à la famille étaient évidents. d’Arsenal ».

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord volontaire avec nos joueurs de la première équipe, l’entraîneur-chef et le personnel d’entraîneurs de base pour aider à soutenir le club à ce moment critique. – Arsenal (@Arsenal) 20 avril 2020

L’accord consiste en une réduction de 12,5% sur le revenu annuel total des joueurs et des entraîneurs. “Si certains objectifs spécifiques, principalement liés à la réussite sportive, sont atteints, le club indemnisera chacun avec des montants convenus”, précise le communiqué.

Il est également souligné que l’accord a été conclu en supposant que la saison 2019/20 peut être terminée, et que le club reçoit les revenus attendus de la transmission des matchs.