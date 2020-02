Arsenal alerté alors qu’un remplaçant potentiel d’Aubameyang fait son admission à Prem

Date de publication: vendredi 14 février 2020 9:17

La cible d’Arsenal, Kevin Volland, a ouvert la porte à un passage en Premier League en suggérant qu’il avait les qualités pour réussir en Angleterre.

L’attaquant du Bayer Leverkusen Volland était lié à Arsenal avant la fenêtre de transfert de janvier, ayant été repéré par eux à plusieurs reprises.

cependant, le club de Bundesliga a décidé de ne pas vendre l’attaquant à la mi-saison, même s’il ne reste que 18 mois sur son contrat.

Son contrat expirera en même temps que celui de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, et avec Les journaux européens de vendredi suggérant que l’Inter Milan a les yeux rivés sur l’international gabonais, l’idée que Volland soit signé comme son remplaçant pourrait refaire surface.

Le joueur de 27 ans, qui peut jouer en tant qu’ailier droit mais qui figure principalement à l’avant, a maintenant mis les prétendants de la Premier League en alerte en décrivant la ligue comme “intéressante” – même s’il accepte qu’il soit heureux dans son club actuel.

“La Premier League est une ligue très intéressante pour moi”, a-t-il déclaré à Sport1. «Le rythme est extrêmement élevé, la ligue a besoin de beaucoup de volonté pour courir – ce serait bien pour moi. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer.

“Je ne suis pas non plus du genre à dire” je dois rejouer en Angleterre, en Italie ou en Espagne “. Je me sens très à l’aise à Leverkusen et je laisse tout ouvert. »