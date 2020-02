Arsenal bat Newcastle en seconde période pour remporter sa deuxième victoire à Arteta

Date de publication: dimanche 16 février 2020 6:25

Arsenal a réalisé une belle performance en deuxième mi-temps pour remporter une deuxième victoire méritée sous Mikel Arteta, avec 3-0 gagnants au Emirates Stadium.

Arsenal a mis du temps à démarrer en première période, Newcastle profitant du temps et de l’espace sur le ballon, le rythme d’Allan Saint-Maximin et Miguel Almiron étant une menace constante à la pause.

Et Joelinton aurait pu donner l’avantage à son équipe mais mettre une chance claire à l’écart du poteau.

Mais les Gunners ont commencé à s’échauffer à la demi-heure, Mesut Ozil commençant à trouver sa distance de dépassement depuis le centre du milieu de terrain.

Et c’est le meneur de jeu allemand qui a trouvé Eddie Nketiah – qui faisait son premier départ en Premier League – sur le bord de la boîte, le jeune Arsenal forçant une sauvegarde intelligente de Martin Dubravka.

Nicolas Pepe a ensuite tiré un autre arrêt de Dubravka, qui a fait basculer le coup franc à longue distance de l’ailier au-dessus de la barre.

Saint-Maximin aurait pu donner l’avantage aux visiteurs à la pause alors qu’il passait devant une défense d’Arsenal laborieuse, mais n’a pas pu tirer sur la cible sous un angle serré.

L’équipe de Mikel Arteta est sortie d’une équipe différente en deuxième période, poussant pour le premier but, et Nketiah a vu son tir couper la barre après un beau jeu de combinaison entre Dani Ceballos et Nicolas Pepe.

Et Arsenal a obtenu la percée peu de temps après, avec Pierre-Emerick Aubameyang dirigeant une magnifique tête dans le coin le plus éloigné d’un centre flottant de Pepe.

Le fournisseur est devenu buteur quelques secondes plus tard alors que la signature du record d’Arsenal a caché le centre de Saka après l’audacieuse noix de muscade du produit de l’Académie d’Arsenal sur Valentino Lazaro.

Saint-Maximin frappa le poteau à la pause de Newcastle, mais les visiteurs s’essoufflèrent en seconde période.

Mesut Ozil a ensuite marqué son premier but pendant 10 mois, car son tir fourré a en quelque sorte dépassé Dubravka, qui a bouffé ses lignes.

Et Alexandre Lacazette est ensuite sorti du banc pour marquer son premier but en neuf matchs afin de mettre la cerise sur le gâteau pour Arteta.