Arsenal de Bournemouth 1-2: les jeunes artilleurs tirent

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 10:26

Les diplômés de l’académie d’Arsenal Bukayo Saka et Eddie Nketiah ont frappé pour envoyer Arsenal jusqu’au cinquième tour de la FA Cup avec une victoire 2-1 à Bournemouth.

Le premier but d’Arsenal de Nketiah depuis la victoire 3-1 en Premier League à Burnley en mai a confirmé une victoire décisive pour les hommes de Mikel Arteta et a condamné Bournemouth en difficulté à une autre défaite démoralisante.

Saka a mis les Gunners sur la bonne voie avec son troisième but du terme, avant de donner un coup de pied à Nketiah pour les finitions les plus faciles dans un Dean Court frisquet pour faire un voyage de cinquième ronde à Portsmouth.

Le jeune attaquant des Cherries Sam Surridge a parfaitement terminé dans le temps supplémentaire pour offrir un espoir tardif aux Cherries, mais Lewis Cook a explosé avec la dernière action alors que les hommes d’Eddie Howe n’ont pas réussi à forcer une reprise aux Emirats.

La blessure à la cheville de Shkodran Mustafi a entaché une victoire par ailleurs impressionnante. L’Allemand a atterri maladroitement sur sa cheville droite après être entré en collision avec son gardien de but Emiliano Martinez.

Arsenal sera plus qu’heureux d’un voyage à Pompey de la Ligue 1, laissant juste ce coup de cheville à Mustafi comme seule tache lors de leur voyage de lundi soir au Dorset.

Les Gunners peuvent maintenant se préparer pour le voyage de la ligue dimanche à Burnley avec un printemps dans leur pas, tandis qu’une autre misérable nuit pour Bournemouth laisse les Cerises d’Eddie Howe encore plus en difficulté.

Une série de matches de championnat contre Aston Villa, Sheffield United et Burnley pourrait maintenant s’avérer décisif dans leur combat de survie en Premier League.

Arsenal a commencé sa quête de victoire sur la côte sud dans les cinq minutes, avec Saka explosant dans le toit du filet pour une belle finition, même si elle n’aurait jamais dû se le permettre.

Willock a roulé Gosling avec une facilité risible et a joué sur Martinelli à l’intérieur à gauche. Puis un adolescent Gunners en a nourri un autre et Saka a fouetté la maison.

Le but était aussi agréable à l’œil d’Arsenal que préoccupant pour une équipe de Bournemouth sans aucune morsure.

Le malaise problématique des Cherries a progressé tout au long d’une mi-temps décevante, et la seule surprise a été qu’Arsenal n’a ajouté qu’un but de plus.

Nketiah a connu une sortie productive lors de sa deuxième apparition à Arsenal de la saison après son retour de Leeds.

Saka a galopé sur la gauche dans des hectares d’espace, a fait rouler une balle facile sur la face du but et Nketiah a tapé à la maison un mouvement qu’il avait commencé avec une mise à pied soignée à Willock.

Harry Wilson a trouvé la cible de tirer un arrêt réglementaire de Martinez, puis Gosling s’est dirigé haut au-dessus de la barre.

Arsenal a continué à dominer sans grand effort après la pause, mais a subi un coup dur quand Mustafi a été emporté juste avant l’heure.

Bournemouth a profité du réajustement défensif pour provoquer un chaos dans un coin, mais Jack Simpson s’est dirigé loin avec le but à sa merci après que Martinez ait quitté imprudemment sa ligne.

Alors qu’Arsenal cherchait à jouer la victoire, Surridge a surgi avec une finition intelligente après un contrôle soigné.

Huit minutes de temps supplémentaire ont même permis à Bournemouth de chasser un égaliseur, mais Cook a explosé à partir de 18 mètres.