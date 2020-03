Arsenal «de plus en plus résigné» à perdre Aubameyang

Date de publication: samedi 7 mars 2020 4:42

Les revendications salariales de Pierre-Emerick Aubameyang auraient laissé Arsenal résigné à vendre son joueur vedette cet été.

Aubameyang, qui a marqué 20 buts pour les Gunners cette saison – deux fois plus que n’importe lequel de ses coéquipiers – demande 300 000 £ par semaine pour signer un nouvel accord, selon le Daily Mail.

Arsenal ayant du mal à se permettre ce qui représente une augmentation de 30% de son salaire actuel et son contrat devant expirer l’été prochain, le Mail indique qu’Arsenal est “ de plus en plus résigné ” à encaisser cet été plutôt que de risquer de perdre l’international gabonais pour rien en 2021.

Responsable de l’arsenal Mikel Arteta cette semaine a exhorté les Gunners à faire trier le contrat d’Aubameyang.

“Nous devrons le faire à un moment donné avant la fin de la saison et nous verrons les intentions que nous avons (et) ses intentions”, a déclaré Arteta.

«Où nous sommes assis (la table à) ce moment-là. Je pense qu’il est difficile de prévoir ce contexte en ce moment. Pour moi, c’est très simple. Je veux le garder en toutes circonstances. “

