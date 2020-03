Arsenal devrait battre Liverpool pour signer Jose Gimenez de l’Atletico Madrid – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp serait intéressé par le défenseur uruguayen.

Selon un rapport de Passione Inter, Jose Gimenez de l’Atletico Madrid est sur la liste de souhaits de Jurgen Klopp pour le prochain mercato d’été.

L’Uruguayen a connu une saison torride à cause de blessures, manquant déjà 16 matchs dans toutes les compétitions. Gimenez n’a commencé que 15 fois ce mandat mais, quand il est en forme, il est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Liverpool n’a pas nécessairement besoin d’un nouveau milieu de terrain avec Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez et le jeune Sepp van den Berg qui se portent bien sous Klopp.

Arsenal est une équipe de Premier League qui a besoin d’un nouveau milieu de terrain. Les Gunners ont beaucoup mieux regardé à l’arrière sous Mikel Arteta, mais ils ont toujours besoin d’un défenseur de première qualité.

Gimenez est là-haut avec les meilleurs au monde. L’Uruguayen a formé l’un des partenariats les plus solides à l’arrière avec Diego Godin pour le club et le pays au fil des ans et, s’il y a une chance qu’il soit disponible en été, Arsenal devrait être partout.

L’équipe de Diego Simeone était étroitement liée à Alexandre Lacazette d’Arsenal l’été dernier (Le10 Sport) et un accord pour le Français pourrait encore être envisagé.

Tous les attaquants actuels d’Atleti ont perdu de la valeur cette saison (Transfermarkt). Lacazette a récemment été négligé au profit d’Eddie Nketiah à Arsenal et le Français pourrait bien envisager son avenir cet été.

Si Edu et Raul Sanllehi peuvent envoyer Gimenez aux Emirats, soit indépendamment, soit dans le cadre d’un accord qui voit Lacazette évoluer dans l’autre sens, ce serait une entreprise phénoménale qui pourrait aider Arteta à avoir une ligne arrière solide dans son premier pleine saison en charge.

Dans d’autres nouvelles, “Non non non non”: les fans d’Aston Villa réagissent à la rumeur concernant une star de 50 millions de livres sterling