Arsenal égalé 0-0 lors de sa visite à Burnley »Pressfootball

Dimanche 02 février 2020

Le casting «gunner» continue sa séquence de matchs nuls et cette fois, il a filé sa quatrième ligne droite. Lors de leur visite à Burnley, les réalisateurs de Mikel Arteta ont lié sans but une rencontre éprouvée, qui aurait pu finir pire et qu’ils auraient pu parfaitement perdre.

Mikel Arteta et Arsenal ne trouvent toujours pas leur meilleure version. Pour la 25e journée de Premier League, les ‘artilleurs’ ont égalé 0-0 contre Burnley et ont obtenu leur quatrième match nul consécutif lors d’une visite compliquée au stade Turf Moor. Point a souffert mais le même montant pour ceux de Londres, qui au final ont presque perdu le match.

Dans les premières minutes du match, Arsenal était propriétaire des actions. Les ‘clarets’ n’ont pas été en mesure de créer des opportunités avant que Jay Rodriguez, le meilleur de la place, n’ait testé le gardien Leno à 18 ′. Dès lors, le match était presque entièrement pour Burnley.

Après la pause, reconnaissant d’ailleurs de la visite, le jeu n’a pas changé de cap et s’est poursuivi avec la domination du casting de Vinotinto. À plusieurs reprises, ils étaient sur le point d’ouvrir le compte, mais la malchance et Leno ont évité la chute d’Arsenal, surtout lorsque Rodriguez a écrasé le ballon sur la barre transversale à 78 ‘.

Sans montrer un ballon de football coloré et sans faire de changements tout au long du match, les locaux méritaient le triomphe pour le désir et l’engagement. Ainsi est venu le coup de sifflet final et le tableau de bord entre Arsenal et Burnley.

Avec ce résultat, ceux dirigés par Arteta ont stagné au dixième emplacement de la table avec 31 unités, s’éloignant des lieux qui donnent des places aux tournois internationaux. Les «clarets» avaient le même score, mais une place de moins par la différence de buts. Le prochain duel pour les «artilleurs» aura lieu le 16 février lorsqu’ils accueilleront Newcastle.

