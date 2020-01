Arsenal en pourparlers pour la signature du demi-centre international ukrainien du Shakhtar Donetsk

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 7:32

Arsenal est en pourparlers pour signer le défenseur du Shakhtar Donetsk Mykola Matviyenko – selon l’agent du joueur.

Plus tôt dans le mois, il a été signalé que l’international ukrainien de 23 ans figurait sur une liste restreinte de quatre hommes pour venir à la défense de Manchester City, semblant léger dans ce domaine après le départ de Vincent Kompany et la longue mise à pied d’Aymeric Laporte.

Maintenant, la dernière suggestion est que la moitié centrale pourrait venir en Premier League – pour les rivaux d’Arsenal de City.

“Récemment, mes collègues et moi avons été constamment en contact avec des représentants de l’Arsenal et nous nous sommes rencontrés”, a déclaré son agent, l’agent Yuriy Danchenko, aux médias ukrainiens, via Sky Sports News.

«Les Gunners ont déjà contacté le Shakhtar et nous espérons que ces négociations réussiront.»

La défense des Gunners a été examinée de plus près après le match nul 2-2 de mardi soir avec Chelsea, au cours duquel un retour errant de Shkodran Mustafi a conduit son partenaire David Luiz à être expulsé pour un dernier match contre Tammy Abraham.

La saison prochaine, Mikel Arteta sera dopé par l’arrivée du jeune défenseur français très coté William Saliba, signé l’été dernier avant d’être prêté à Saint-Etienne.

Matviyenko pourrait potentiellement renforcer les options à l’arrière pour les Gunners nouveau look d’Arteta.

Il a émergé en tant que perspective hautement cotée dans le football européen au cours des deux dernières années au Shakhtar, acquérant de l’expérience en Ligue des champions et remportant la ligue ukrainienne.

Il est également devenu un joueur clé de l’équipe nationale ukrainienne d’Andriy Shevchenko, qui s’est catégoriquement qualifié pour l’Euro 2020 après avoir dominé un groupe composé du Portugal et de la Serbie, jouant dans une défense qui n’a concédé que quatre buts sur huit qualifiés.