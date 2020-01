Arsenal “en pourparlers” pour signer le défenseur du Shakhtar Donetsk

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 9:36

Selon son agent, Arsenal, la Premier League, a eu des entretiens en vue de recruter le défenseur du Shakhtar Donetsk Mykola Matviyenko.

Les Gunners languissent actuellement en dixième position en Premier League après leur match nul 2-2 prometteur à Chelsea sous le nouveau patron Mikel Arteta.

L’Espagnol cherche à compléter son équipe dans la fenêtre de transfert de janvier avec des prêts compris comme le moyen le plus probable Arsenal fera des affaires ce mois-ci.

Arsenal a été lié à les goûts de Layvin Kurzawa du PSG, Dayot Upamecano de RB Leipzig et Jerome Boateng du Bayern Munich – avec Charlie Nicholas les exhorte à renforcer leur défense avant la fin de la fenêtre.

Matviyenko, 23 ans, qui compte 20 sélections pour l’Ukraine, est le dernier défenseur à être lié au club du nord de Londres.

Et l’agent de Matviyenko, Yuriy Danchenko, affirme que les Gunners ont été en contact au sujet d’un éventuel déménagement.

“Récemment, mes collègues et moi avons été constamment en contact avec des représentants de l’Arsenal et nous nous sommes rencontrés”, a déclaré Danchenko aux médias ukrainiens (via The Metro).

“La hiérarchie des Gunners a déjà contacté [Shakhtar]et nous espérons que ces négociations aboutiront. »