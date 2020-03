Arsenal en quart de finale de la FA Cup après une victoire sur Turgid contre Portsmouth

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 9:40

Arsenal a progressé vers les quarts de finale de l’Emirates FA Cup malgré un affichage décevant contre League One Portsmouth.

L’équipe de Kenny Jackett a eu le meilleur de la première mi-temps, seulement pour Sokratis Papastathopoulos qui a brillamment volé Arsenal devant, Eddie Nketiah doublant l’avance peu après la pause.

Pour Arsenal et l’entraîneur-chef Mikel Arteta, qui a effectué neuf changements, dont le capitaine au repos Pierre-Emerick Aubameyang, ce fut une bonne réponse à s’écraser sur la Ligue Europa il y a quatre nuits.

Alors que les fans itinérants ont chanté leurs 49 matchs invaincus à la suite de La séquence de 44 matchs de Liverpool se termine le week-end, ajoutant à leur record de 13 victoires en FA Cup reste leur seule chance d’argenterie cette saison.

David Luiz était capitaine d’Arsenal mais lui et le débutant Pablo Mari ont été rattrapés par un simple ballon en avant, ce dernier bloquant finalement le tir d’Ellis Harrison derrière.

Sokratis était le prochain Arsenal défenseur laissé perplexe, l’international grec opérant à l’arrière droit et se faisant trop facilement tourner par Marcus Harness alors que les hôtes cherchaient à porter le match à leurs visiteurs de haut vol.

Le démarrage quelque peu lent d’Arsenal n’a pas été aidé lorsque Lucas Torreira a été terrassé par un fort défi de James Bolton qui a entraîné le décollage du milieu de terrain sur une civière pour être remplacé par Dani Ceballos.

Les Gunners ont finalement forcé Alex Bass à agir Bukayo Saka a éclaté en avant sur la gauche et a tiré bas sur le gardien de but de Pompey avant que Harness ne détourne un effort de curling à l’autre bout.

Gareth Evans a repoussé les meilleures chances du match juste avant la demi-heure, se méprenant sur une tête s’étant précipité dans la surface pour rencontrer le centre de Steve Seddon suite à un coup franc rapide.

C’était au tour d’Arsenal de déplorer une tête manquée car Gabriel Martinelli ne pouvait que diriger le centre éclair de Reiss Nelson à bout portant alors que la première mi-temps semblait sur le point de se terminer sans but.

Cela a changé à la quatrième minute du temps additionnel alors qu’un corner d’Arsenal a été dégagé pour Ceballos, qui a joué à Nelson pour traverser pour que Sokratis retourne à la maison avec une belle volée.

Arsenal a été beaucoup plus rapide à sortir des pièges pour la seconde moitié et a doublé son avantage peu après le redémarrage, Nketiah finissant bien à bout portant après un autre centre de Nelson.

L’Angleterre des moins de 21 ans, Nelson, s’amusait et a percé pour voir un tir bloqué derrière avant que Saka ne fasse basculer les grèves avec le contrôle total des visiteurs.

Ils ne pouvaient pas ajouter à leur avance, Andy Cannon se rapprochant le plus alors que Portsmouth cherchait une consolation à l’autre bout des phases finales.

Avec la force de l’opposition encore en coupe, il est peu probable Arteta se verront offrir le luxe d’apporter des changements radicaux la prochaine fois et, pour Portsmouth et Jackett, l’accent peut maintenant revenir sur leur offre de promotion League One.