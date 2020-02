Arsenal envisage déjà un meneur de jeu de 15 millions de livres sterling comme première signature estivale au milieu des rumeurs d’Ozil – HITC

Arsenal se déplacerait pour Orkun Kokcu de Feyenoord.

Selon le Daily Mail, Arsenal envisage un mouvement de 15 millions de livres sterling pour le meneur de jeu du Feyenoord, Orkun Kokcu, alors qu’ils cherchent à battre la concurrence jusqu’à sa signature.

On prétend qu’Arsenal a repéré Kokcu depuis environ 18 mois maintenant, et est maintenant prêt à prendre sa décision à la fin de la saison.

On pense que les clubs espagnols aiment aussi Kokcu, ce qui signifie qu’Arsenal espère maintenant tuer et obtenir un accord pour le meneur de jeu, qui coûterait environ 15 millions de livres sterling.

Arsenal souhaite un accord avant l’Euro 2020, car il craint que Kokcu n’impressionne la Turquie cet été et ne suscite encore plus d’intérêt.

Kokcu, 19 ans, est devenu un habitué du Feyenoord cette saison, jouant 29 matchs dans toutes les compétitions tout en marquant trois buts et quatre passes décisives.

Kokcu a encore plus de trois ans sur son contrat chez De Kuip, ce qui signifie que Feyenoord est en position de force pour exiger de l’argent décent pour son jeune talent prometteur.

Rapide et habile, Kokcu est idéalement numéro 10, et le fort intérêt d’Arsenal pour lui est intéressant compte tenu des rumeurs qui entourent Mesut Ozil en ce moment.

Mikel Arteta était prêt à laisser partir Ozil en janvier selon The Mirror, mais n’a pas pu trouver de remplaçant pour entrer et prendre sa place, Kokcu ne semblant être qu’une cible pour l’été – et cibler un jeune numéro 10 pourrait être un autre indice que le temps d’Ozil touche à sa fin.