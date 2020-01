Arsenal envisage une offre de 5 millions de livres sterling pour un as de Premier League, veut un accord cette semaine – HITC

Arsenal aurait aimé le défenseur de Southampton, Cedric Soares.

Selon le Daily Telegraph, Arsenal envisage une décision tardive de signer le défenseur de Southampton Cedric Soares avant la date limite de transfert.

On prétend que Southampton est prêt à vendre Cédric pour moins de 6 millions de livres sterling, car il est dans les six derniers mois de son contrat, et le Daily Mail affirme qu’Arsenal offrira 5 millions de livres sterling.

Arsenal le considérerait comme une grande valeur à ce prix, et pourrait maintenant chercher à se précipiter dans un accord dans les prochains jours alors que Mikel Arteta cherche à renforcer ses options en défense.

Hector Bellerin cherche toujours à retrouver sa meilleure forme depuis son retour de blessure, tandis qu’Ainsley Maitland-Niles a tendance à souffler chaud et froid.

Cédric arriverait comme couverture bon marché à l’arrière droit, et il n’est pas étranger à la Premier League après avoir joué dans l’élite de l’Angleterre pendant près de six ans.

Le joueur de 28 ans a également une expérience internationale avec le Portugal, donc si un accord peut être conclu pour seulement 5 millions de livres sterling, cela pourrait être une véritable aubaine pour les Gunners.

Southampton tente de faire venir Kyle Walker-Peters de Tottenham, ce qui permettrait à Cedric de continuer, afin que les Spurs puissent ironiquement aider Arsenal à signer.

Un défenseur central devrait toujours être la priorité, mais 5 millions de livres sterling pour un arrière complet de Premier League éprouvé semblent être un accord auquel Arsenal ne peut tout simplement pas refuser.

Dans d’autres nouvelles, où acheter le kit banane meurtri d’Arsenal: le classique des années 90 de retour en vente