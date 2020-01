Arsenal est à l’affût d’un joueur de l’AC Milan

C’est un milieu de terrain pour lequel Mikel Arteta aurait demandé.

Avec l’intention de renverser l’image laissée l’année dernière, Arsenal commence à travailler sur un nouveau projet pour revenir aux premiers avions du football européen, où il était un protagoniste et combattait toujours tous les grands du vieux continent. Mikel Arteta, tout nouvel entraîneur des “Gunners” aurait demandé au directoire de prendre contact avec l’AC Milan pour négocier l’arrivée d’un joueur: Franck Kessie.

Le milieu de terrain de 23 ans cumule un total de 113 matchs chez les rossoneri, se conformant à de belles performances et étant l’un des plus solides de l’équipe lorsqu’il s’agit de performances individuelles. Le club londonien est prêt à débourser les 25 millions d’euros qui mériteraient son jeton, mais le joueur a dit tout à l’heure qu’il souhaitait continuer à l’AC Milan et ne cherche pas à quitter le club, va-t-il changer de série A pour la Premier League?

Arsenal cherche toujours à faire sa première signature sous Mikel Arteta, mais l’attente des nouveaux arrivants pourrait bientôt être terminée. #AFC a fait une nouvelle enquête sur la disponibilité de Milan MID Franck Kessie, qui avait déjà été lié à West Ham and Wolves. (@TheSunFootball) pic.twitter.com/Wr0D7JSXz9

– London Sources ™ (@LondonSources) 15 janvier 2020