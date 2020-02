Arsenal et Everton surveillent le défenseur après avoir vu les offres de janvier rejetées

Date de publication: Lundi 3 février 2020 8:42

Arsenal et Everton ont fait des offres pour le défenseur lillois Gabriel en janvier, mais n’ont pas respecté sa valorisation, selon des reportages en France.

Arsenal ont semblé fragiles en défense cette saison, avec l’ajout d’été de David Luiz de Chelsea qui n’a pas fait grand-chose pour améliorer sa fortune à l’arrière.

Selon Le10 Sport, ils ont été rejoints par Everton dans leur intérêt pour le Gabriel dos Santos Magalhães de Lille pendant le mercato d’hiver, avant d’être refusé.

Le nom peut sembler familier aux fans des Gunners, mais c’est un Gabriel différent de celui qui les a représentés entre 2015 et 2017, avant de partir pour Valence.

Gabriel de Lille, sept ans plus jeune que l’ancien homme d’Arsenal Gabriel Paulista – avec qui il n’a aucun lien – est également né à Sao Paulo, mais évolue en Europe depuis que Lille l’a recruté en 2017.

Cette année a été une saison décisive pour Gabriel, qui a effectué 18 départs en Ligue 1 et six autres en Ligue des champions – ce qui signifie qu’il a déjà joué plus cette saison que les deux dernières.

Le10 Sport affirme qu’Arsenal et Everton tous deux ont fait des offres concrètes pour l’international brésilien des moins de 20 ans, mais ils n’ont pas répondu à la valorisation de Lille.

Le club français l’a depuis lié à un nouveau contrat jusqu’en 2023, mais il est suggéré qu’ils puissent admettre la défaite dans leurs efforts pour le garder si une offre acceptable arrive cet été – avec le duo de Premier League prêt à suivre ses progrès tout au long de la reste de la saison.

Gabriel n’est pas le seul joueur lillois lié à un mouvement de Premier League, le milieu de terrain Boubakary Soumare ayant apparemment tourné les yeux vers Liverpool ou Manchester United après avoir refusé Newcastle United en janvier.

Les Magpies étaient prêts à battre leur record de transfert pour débarquer le joueur de 20 ans, mais on pense qu’il attend pour passer à un plus grand club, avec United et Liverpool prêts à suivre ses progrès avant de lui offrir potentiellement la chance. pour sceller son mouvement de rêve.

Lire l’histoire complète ici.