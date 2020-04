Arsenal et Liverpool veulent un buteur de 19 buts, Mourinho est également dans la course – HITC

Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur auraient voulu Wissam Ben Yedder.

Selon L’Equipe et BeSoccer, Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur sont tous intéressés à recruter l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder cet été.

On prétend que Monaco craint de perdre Ben Yedder à la fin de la saison, ayant à peine réussi à repousser Barcelone pour lui dans le mercato d’hiver.

Pourtant, la pandémie mondiale provoquant des coups sûrs financiers pour tous les clubs, et Monaco pourrait devoir vendre Ben Yedder pour environ 45 millions d’euros (39 millions de livres sterling).

On pense que Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham sont tous férus de Ben Yedder, avec l’Atletico Madrid, le Real Madrid et Valence également en course.

C’est beaucoup de clubs, mais cela montre à quel point Ben Yedder a été impressionnant depuis qu’il a quitté Séville pour Monaco l’été dernier.

Cette saison, Ben Yedder a marqué 19 buts et récolté neuf passes décisives en 31 matchs avec Monaco, continuant de prouver qu’il est l’un des attaquants les plus sous-estimés d’Europe.

Le Français aura 30 ans en août, ce qui signifie qu’il est difficile de voir un club lui verser près de 40 millions de livres sterling, mais un passage en Premier League ne serait pas un choc énorme.

Arsenal pourrait être à la recherche d’un nouvel attaquant si Alexandre Lacazette ou Pierre-Emerick Aubameyang progressaient, tandis que Tottenham a besoin d’une compétition éprouvée pour Harry Kane en attaque.

Liverpool semble une destination improbable; il est difficile de les voir éclabousser l’argent d’un homme de 29 ans lorsqu’ils sont liés à Timo Werner, mais ces rapports suggèrent que Ben Yedder est un nom à surveiller.

