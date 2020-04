BARCELONE, ESPAGNE – 27 NOVEMBRE: Ousmane Dembele du FC Barcelone regarde au cours de l’UEFA Champions League groupe F match entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund au Camp Nou le 27 novembre 2019 à Barcelone, Espagne. (Photo par TF-Images / .)

Le vainqueur de la Coupe du monde Ousmane Dembele a fait beaucoup pour attirer et décourager les équipes ces dernières saisons, y compris ses employeurs actuels, Barcelone. Et selon la publication espagnole Sport, Arsenal et Manchester United s’intéressent à l’ailier. Mais cela les oblige également à envisager un transfert avec prudence.

RAPPORT: Arsenal et Manchester United Mull sur la signature d’Ousmane Dembele

Le bon, le mauvais et le dembele

Après une saison exceptionnelle au Borussia Dortmund en 2016-17 où il a marqué 10 buts et récolté 21 passes décisives, le Blaugrana l’a récupéré pour 105 millions d’euros. Son rythme, sa franchise et sa capacité à terminer l’ont fait monter en flèche jusqu’à l’un des joueurs les plus recherchés au monde après une saison en Allemagne. Et à l’époque, Barcelone voulait faire sensation après avoir vendu Neymar au Paris Saint-Germain.

Maintenant dans sa troisième saison, Dembele a récolté 19 buts et 17 passes décisives dans toutes les compétitions depuis son arrivée à Barcelone. Et pendant ce temps, il a également aidé la France à remporter la Coupe du monde en Russie en 2018.

Cependant, le temps de Dembele a été principalement une déception, blessures mises à part. Son retour de but n’est rien de plus que la moyenne pour la plupart des joueurs. Pour un joueur de plus de 100 millions d’euros, c’est une ligne de statistiques cauchemardesque. En trois ans, il n’a tout simplement pas mis le feu à la Liga de la même manière qu’il a fait la Bundesliga.

Certes, jouer dans une nouvelle ligue avec une nouvelle équipe dans un nouveau pays peut être difficile pour un joueur. Mais Dembele a provoqué sa propre disparition. L’ailier français s’est présenté à plusieurs reprises à l’entraînement et à d’autres activités liées à l’équipe. Avant même d’arriver à Barcelone, il aurait saccagé une maison qu’il louait pour aider à forcer le déménagement.

Dembele a subi plusieurs blessures jusqu’à présent en Espagne. Cependant, son comportement et ses choix hors du terrain ont détourné Barcelone de ce dans quoi il pourrait potentiellement s’épanouir. Pour le Blaugrana, cela ne vaut pas la peine car il est devenu le joueur le plus condamné de l’histoire du Barça.

Et c’est là qu’Arsenal et Manchester United interviennent.

Arsenal et approche sceptique unie

Les Gunners et les Red Devils pourraient utiliser une infusion de talent à l’avant avec quelqu’un comme Dembele. D’un autre côté, les deux clubs s’inquiètent de son manque de professionnalisme et de savoir si cela va continuer et finalement entraver sa performance.

Arsenal a Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette en tête, bien que les deux attaquants aient vu leurs noms dans le moulin à rumeurs ces dernières semaines et quitteront probablement le club au cours de la prochaine année. La signature du record du club de l’été Nicolas Pepe sera un flop pour les Gunners lorsque la saison se terminera enfin. Et le jeune Eddie Nketieh a fait irruption dans le XI après que Mikel Arteta ait pris le relais aux Emirats, mais il est difficile de dire à ce stade qu’il est prêt à mener la ligne et à être le meilleur buteur vedette nécessaire à Arsenal.

Dembele, en supposant qu’il puisse mettre sa tête en ligne droite, serait un énorme coup de pouce à l’attaque d’Arsenal, surtout s’ils perdaient Aubameyang et Lacazette.

Manchester United bénéficierait également de la signature de Dembele, en supposant une fois de plus que ses problèmes hors champ ne surgiraient pas. Marcus Rashford et Anthony Martial travaillent certainement bien ensemble, échangeant en tant qu’avant-centre et avant gauche.

Mais du bon côté de l’attaque, le démarrage à chaud de Daniel James ne s’est pas prolongé au-delà du premier mois de la saison. Jesse Lingard continue de décevoir. Juan Mata ne rajeunit pas. Et Mason Greenwood n’est pas encore tout à fait prêt, au-delà de ne pas être un ailier droit.

Dembele comblerait certainement un trou sur le côté droit et avec le meneur de jeu Bruno Fernandes tirant les cordes par derrière, United pourrait voir une attaque beaucoup plus forte l’année prochaine que ces dernières saisons.

Les talents de Dembele contre ses problèmes

L’avantage de Dembele n’est pas un secret. Et il va sans dire qu’il améliorerait de nombreuses équipes. Bien sûr, cela suppose qu’il est en bonne santé. En même temps, il devrait arrêter de jouer aux jeux vidéo, abandonner peut-être certains de ses amis accros et devenir un véritable professionnel.

En raison de ces doutes, Manchester United et Arsenal examinent avec prudence et prudence tous les facteurs pertinents avant de décider de l’acheter. Pour un joueur aussi talentueux que Dembele, cela devrait être une évidence. Cependant, il s’est creusé de nombreux trous profonds.

À Barcelone, ses problèmes ont dépassé ses talents et ils cherchent à vendre. Arsenal et Manchester United doivent maintenant deviner si ses talents valent la peine et les maux de tête aux Émirats ou à Old Trafford.

