Arsenal et Manchester United pensent également à Aubameyang: 50 millions de livres sterling prêts

Les prétendants augmentent pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant d’Arsenal n’a pas encore décidé de renouveler ou non son contrat avec les Gunners et l’Inter reste à la fenêtre, en attendant des développements également sur le front de Lautaro Martinez (objectif de Barcelone pour la saison prochaine). Tel que rapporté par MetroUK d’Angleterre, Manchester United ferait également la queue pour l’attaquant gabonais et “on pense qu’il prépare une offre de 50 millions de livres sterling” pour mettre la main sur Auba.