Arsenal et Ozil refusent de réduire les salaires

Selon le Soleil, Mesut Ozil, milieu de terrain duarsenal, a décidé de rejeter la proposition de la société londonienne de réduire les salaires. Ses coéquipiers, au contraire, sont parvenus à un accord avec le club pour la réduction de 12,5% de leur engagement. Ozil a décidé de refuser temporairement de réduire son salaire en essayant de comprendre comment et s’il allait reprendre le championnat.

Le milieu de terrain allemand est le footballeur le mieux payé d’Arsenal avec un salaire de 18,2 £ par an. Il a pensé à expliquer la situation Sogut, agent du numéro 10 des Gunners, aux microphones du Soleil.

Les mots du procureur d’Ozil

“J’ai recommandé à Mesut de ne pas adhérer à l’accord parce que nous ne savons pas ce qui se passera à l’avenir. Si la Premier League recommence et si le club recueille les droits de télévision. Il ne me semble pas temps de signer une baisse de salaire. L’impact que l’urgence sanitaire due à la propagation du virus aura sur les clubs de football ne sera connu que dans quelques mois, il est certainement trop tôt pour faire des évaluations. La réduction du salaire est toujours une option, mais nous ne pouvons pas l’accepter maintenant, le club pourrait quand même réussir à obtenir les mêmes bénéfices que la saison dernière et dans ce cas il n’y aurait aucune raison de ne pas respecter les contrats existants. “

“Lorsque les politiciens demandent aux joueurs de faire leur part, ils le font pour distraire l’opinion publique du fait qu’ils ne sont pas en mesure de protéger le personnel du NHS (National Health Service). De nombreux joueurs contribuent déjà par des dons à des associations caritatives. “