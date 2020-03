Arsenal exhorté à faire une signature surprise pour remplacer Aubameyang et Lacazette

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 4:21

Arsenal a été invité à cibler l’attaquant de Burnley Chris Wood s’ils ont besoin de trouver un remplaçant pour Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexandre Lacazette cet été.

L’avenir des deux joueurs était débattu avant le report de la saison, et l’écrivain sportif et Gunners Le fan Matt Scott pense que Wood serait une belle signature aux Emirats et pourrait être le nouvel Olivier Giroud.

Aubameyang’s le contrat expire en juin 2021, et il y a eu beaucoup de rumeurs d’un possible éloignement du club avant cette date – avec Manchester United, Liverpool, Chelsea et Barcelone manifestant tous un intérêt.

Lacazette’s L’accord a un peu plus de temps, expirant en juin 2022, mais il y a eu des suggestions selon lesquelles Mikel Arteta devrait tirer parti du joueur de 28 ans alors qu’il cherche à reconstruire son équipe cet été.

Arsenal a cherché à recruter des jeunes talents récemment, avec des goûts tels que Nicolas Pepe, William Saliba et Kieran Tierney tous arrivés au cours de la dernière année.

Mais Scott pense qu’il y a déjà un joueur sous-estimé en Premier League qui pourrait être un candidat parfait dans le nord de Londres.

Il a déclaré à Hawksbee et Jacobs de talkSPORT: «Si Arsenal perd Aubameyang ou Lacazette, alors Eddie Nketiah et Gabriel Martinelli, aussi beaux soient-ils, sont encore trop crus à l’âge où ils doivent être en tête d’un club comme Arsenal.

«Ils vont donc devoir regarder un autre centre en avant et, croyez-le ou non, je crois que ce devrait être Chris Wood!

“Les gens ne vont pas aimer ça, mais je vais vous dire pourquoi je pense que oui.

«Je pense qu’Arsenal manque Olivier Giroud. Il leur a toujours donné une autre façon de jouer.

«À son apogée, il était très, très bon pour Arsenal et depuis qu’il est revenu dans l’équipe de Chelsea cette saison, il a été formidable.

“Le rapport minutes-par-but de Giroud lors de ses dernières saisons à Arsenal était incroyablement bon, il est un vrai finisseur et je pense que vous en avez un à Chris Wood à Burnley également.

«La première chose que vous avez à dire sur Arsenal en général, c’est qu’ils sont absolument la pire équipe en l’air de toute la Premier League. C’est étonnant à quel point ils sont mauvais.

«Shkodran Mustafi à part, ils sont tous des fleurs absolues quand le ballon est pétillé.

“Il est juste de dire que Nketiah a montré un peu de promesse au début dans la tête du ballon, mais il n’est que de 5 pieds 9 pouces, donc vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce qu’il soit l’homme cible, je pense qu’Arsenal doit ajouter cette autre option.

«Le bois est un identikit absolu pour Giroud, en termes de football. Il n’est pas nécessairement le plus rapide, mais je pense qu’il est plus rapide que Giroud.

“Il a un taux de conversion aléatoire de 1 sur 4,8 [chances], et quand vous comparez cela à 1 sur 6,5 pour Lacazette, c’est un finisseur.

«Et cela, bien sûr, c’est aussi lui qui joue pour Burnley et non avec les joueurs créatifs qu’il y a dans l’équipe d’Arsenal.

“Je pense que vous ne pouvez pas vous moquer de ce qu’est un bon buteur Chris Wood.”

