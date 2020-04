Premier League



Arsenal fait le premier pas: c’est ainsi que commence le retour à la normalité



Christian Felipe Amezquita Ortiz





27 avril 2020 à 13 h 38

Le groupe de Londres est le seul en Angleterre à avoir pris des mesures à cet égard.

Le football commence progressivement à vaincre le coronavirus. Les clubs commencent à proposer des mesures de santé sérieuses, afin de reprendre les activités qui n’affectent pas les footballeurs et le personnel d’entraîneurs.

En ce sens, plusieurs équipes à travers le monde sont revenues à l’entraînement, mais avec des règles et des paramètres qui leur donnent une sécurité totale.

Ainsi, Arsenal était chargé de faire le premier pas, de retour à une relative normalité, en Premier League. L’équipe londonienne avait été infectée par son entraîneur Miker Arteta, mais il était possible de surmonter cette éventualité et de passer à autre chose.

Les séances d’entraînement doivent être individuelles, c’est pourquoi chaque joueur aura un horaire pour arriver sur le site, quelque chose comme des quarts, afin d’éviter les foules. Il convient de noter que les activités doivent se dérouler à l’extérieur et que les installations à l’intérieur de l’enceinte ne doivent pas être utilisées.

Rappelons que selon la presse locale, le championnat anglais pourrait reprendre le 8 juin, à huis clos, bien sûr, et finir les 92 matchs restants. L’idée est de certifier Liverpool comme champion, d’établir des quotas pour les compétitions européennes et de définir la promotion de la relégation.