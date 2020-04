Arsenal fait une offre pour une star de 102 000 £ par semaine – HITC

Arsenal aurait fait une offre au Français.

Il semble qu’Arsenal ait accru son intérêt pour une cible annoncée.

Les Gunners ont été liés à un déménagement pour Layvin Kurzawa pendant une grande partie de l’année civile jusqu’à présent.

En janvier, le Daily Mail a annoncé qu’Arsenal avait déjà conclu un accord pour signer l’arrière gauche du Paris Saint-Germain – dont le contrat expire cet été – à l’ouverture de la fenêtre de transfert.

La piste qui y est devenue froide et soudain, il y a eu plus de prétendants potentiels, comme Liverpool et Barcelone.

Mais selon le média espagnol Sport, Arsenal a déjà fait une “offre intéressante” pour le joueur de 27 ans.

Le rapport ajoute cependant que le Barça est très enthousiaste et que Kurzawa serait disposé à rejoindre le camp Nou, même en sachant qu’il ne serait pas de premier choix.

Kurzawa gagne 102 000 £ par semaine dans la capitale française [Silly Season] et cela pourrait se résumer à des termes personnels.

Les géants de la Primera Division, étant un plus grand club, pourraient probablement offrir à Kurzawa un meilleur salaire.

Et il pourrait ne pas imaginer la perspective d’avoir à évincer Kieran Tierney ou Bukayo Saka dans le nord de Londres pour obtenir des matchs réguliers à l’arrière gauche.

Malgré l’offre rapportée par Arsenal, il ne s’agit en aucun cas d’un accord conclu ou de quelque chose de proche.

