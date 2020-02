Arsenal l’a retourné et a battu Everton à juste titre »

Dimanche 23 février 2020

Les ‘artilleurs’ ont reçu un coup tôt au début du match mais sont devenus forts et ont réussi à plier le score en leur faveur dans un match où les couples se sont affrontés. Arsenal a été plus efficace et a réussi à conserver les trois points après avoir battu Everton 3-2.

Le 27e jour de la Premier League, Arsenal a reçu Everton à l’Emirates Stadium lors d’un match pair. Les ‘canons’ ont commencé l’inconvénient avec un but précoce mais ont réagi et ont réussi à conserver le match après avoir gagné 3-2.

Dominic Calvert-Lewin a ouvert le feu pour le casting formé par Carlo Ancelotti, au début du match, après un tir à droite à la minute de jeu, qui devait être confirmé par le VAR.

La photo de Mikel Arteta s’est réveillée et grâce à Eddie Nketiah, il a obtenu la cravate de transition en 27 ′. Sans respirer, Arsenal s’est imposé 2-1 face au but de Pierre-Emerick Aubameyang en 33 ′, mais dans un duel effréné, Richarlison (45 + 4 ′) a mis les choses 2-2 avant la fin de la premier temps.

A commencé le complément Aubameyang a marqué avec un double à convertir dans le 46 ′ après la bonne passe de Nicolás Pepe et à partir de ce moment Arsenal a tenu le score, bien que les deux équipes aient généré des opportunités pour continuer à gonfler le score.

Avec les trois points en poche, Arsenal regagne du terrain et grimpe à la neuvième place du tableau avec 37 points, même s’il reste encore loin de la Ligue des champions. Everton, avec une unité de moins, était à la onzième place et continue de se battre pour retrouver plus de régularité.

Galerie d’images