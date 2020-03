Arsenal, Lacazette: «L’objectif est mon travail, je dois mettre Arteta en difficulté» | Estero

Alexandre Lacazette, attaquant duarsenal, marquant dans la victoire sur West Ham, s’exprime après les 3 points obtenus lors du derby de Londres: “Ce fut un match très difficile et je pense que nous avons eu de la chance. Bien sûr, je suis content pour le but mais l’important était la victoire de l’équipe. Marquer fait partie de mon travail, je dois toujours mettre l’entraîneur en difficulté quand il choisit qui va sur le terrain. Tout le monde veut donner le meilleur de lui-même et quand cela arrive c’est l’équipe qui en profite le plus. Buts? Il est trop tôt pour parler, réfléchissons juste au terrain et nous verrons où nous serons à la fin ” .