Arsenal, OFFICIEL: Artet positif pour le coronavirus, pas de premier ministre pour les artilleurs | Estero

Mikel Arteta est le premier entraîneur positif au Coronavirus. Le manager d’Arsenal – ex Manchester City – a contracté COVID19 tel que communiqué par le club dans ces minutes: “Je serai de retour dès que possible, je suis très abattu pour l’actualité”, a commenté l’Espagnol. Arsenal a souligné que il ne pourra pas jouer pour les prochains matchs de Premier League et le club a assuré la sécurité des espaces communs, du centre sportif et au-delà.